El Amazon Kindle baja de precio: autonomía brutal y cientos de libros en tu mano por menos de 100 euros

Ya sea en el transporte público, en la piscina, en la playa o en pleno vuelo, los libros electrónicos se han convertido en compañeros habituales de lectura. Y no es algo que nos sorprenda, ya que nos permiten llevar una biblioteca entera en el bolsillo, sin ocupar espacio ni peso extra. Entre todas las opciones disponibles, el Amazon Kindle es una de las mejores apuestas que puedes hacer por su gran relación calidad-precio, y ahora vuelve a estar rebajado gracias a una oferta flash que lo hace todavía más tentador.

El precio recomendado de este popular libro electrónico es de unos 129,99 euros, pero ahora por tiempo limitado lo podemos encontrar rebajado por unos 99 euros en Amazon, donde tiene una oferta flash que nos permite ahorrar unos 30 euros con su compra. De todas formas, si es de tu preferencia, en MediaMarkt también está rebajado al mismo precio.

Compra el Amazon Kindle (2024) más barato con descuento

El Amazon Kindle (2024) está a punto de cumplir un año en el mercado y, en todo este tiempo, ha demostrado por qué es uno de los libros electrónicos más vendidos, ya que razones no le faltan. En primer lugar, cabe mencionar que está construido con un plástico reciclado que se siente de buena calidad en las manos. Aunque lo que realmente sorprende es su diseño ultracompacto (15,7 x 10,8 x 0,8 cm) para llevarlo en una mochila, bolso o maleta sin ocupar prácticamente espacio, además de que moverlo de un lado a otro es muy cómodo al tener un ligero peso de 158 gramos.

Igualmente, donde realmente marca la diferencia es en la experiencia de lectura. Aquí la protagonista es una pantalla antirreflejos de 6 pulgadas que emplea una tecnología E-Ink de tinta electrónica para imitar lo más fielmente posible la sensación del papel. A esto debemos sumarle que el texto con o sin imágenes se ve realmente nítido gracias a su resolución de 300 ppp y dispone de una luz frontal ajustable con 24 niveles para adaptarla a nuestro gusto. Sin olvidarnos de su modo noche, que es muy útil tanto para reducir la fatiga visual como para leer antes de acostarnos.

Otra de esas pequeñas mejoras que trae con respecto a la anterior generación está en su rendimiento, ya que su software ha dado un salto de calidad, permitiéndonos así disfrutar de una navegación más fluida. Pasar de una página a otra es más agradable y el sistema responde con mucha más rapidez que antes.

Y no podemos olvidarnos de su gran almacenamiento de 16 GB, que es más que suficiente para guardar miles de libros sin tener que borrar ninguno para hacer algo de espacio. Algo similar sucede con su apartado de autonomía, ya que su batería llega a proporcionarnos hasta 10 semanas de uso con una sola carga, la cual se realiza en apenas unas 2 horas mediante un cable USB-C. En la práctica esto significa que podemos olvidarnos del cargador durante meses, pero es cierto que esto dependerá mucho de las horas que lo utilicemos al día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.