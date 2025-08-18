Más barato este anillo inteligente Amazfit que no querrás quitarte nunca: mide el estado físico, mental y mucho más

Conforme va avanzando la tecnología, van apareciendo nuevos dispositivos que nos permiten conocer con más detalle nuestro estado físico, de salud e incluso mental. Tan solo tienes que echarle un ojo a anillos inteligentes como el Amazfit Helio Ring, que, además de todo lo mencionado anteriormente, tenemos que sumarle que consigue hacerlo de una forma muy discreta. Todo ello por un precio que te dejará sorprendido, sobre todo si aprovechas su descuento actual.

El precio recomendado de este anillo inteligente de la marca Amazfit es de unos 169 euros, pero no hace falta gastar tanto si compras en el momento oportuno. Y es que ahora, podemos encontrarlo con un descuento del 28% por apenas unos 122,03 euros en Amazon. Eso sí, cabe mencionar que para ello tendrás que escogerlo con el tamaño 12, que está pensado para esas personas con los dedos no tan finos. Igualmente, en las otras variantes también está rebajado un poco menos.

Compra el anillo inteligente Amazfit Helio Ring más barato que nunca

Amazfit Helio Ring Amazfit

El Amazfit Helio Ring es un anillo inteligente que nos permite monitorizar en el día a día tanto nuestra actividad física como estado mental de una forma más cómoda y discreta en comparación a cualquier smartwatch o pulsera inteligente. Este modelo en cuestión apenas tiene un ligero peso de 3,82 gramos para que apenas notemos que lo llevamos puesto (evitando así tener que quitárnoslo incluso cuando vayamos a dormir) y está construido en elación de titanio.

La propia marca nos recomienda que lo coloquemos en nuestro dedo índice de la mano izquierda, ya que así podrá recoger con mayor precisión todo tipo de información gracias a la gran variedad de sensores que lleva incorporados. De hecho, hace un seguimiento integral de la salud durante las 24 horas del día, dándonos así la posibilidad de conocer nuestra frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño, la temperatura corporal o datos sobre el ciclo menstrual.

Pero eso no es todo. Este anillo hace un poco la función de entrenador personal, pues nos ayuda saber en qué momentos del día estamos preparados para hacer un entreno intenso, ya sea al aire libre o en el gimnasio, o si lo mejor es descansar. Y por si no fuese suficiente, también realiza un seguimiento de nuestras emociones para detectar las cosas que más nos alteran o tranquilizan.

Todos estos datos se recogen y podemos consultarlos desde nuestro teléfono a través de la app Zepp, la cual se apoya en la inteligencia artificial para ofrecernos unos análisis avanzados. Asimismo, para que no tengamos que quitárnoslo dentro de la ducha, en la piscina o al fregar platos a mano, cabe mencionar que es resistente al agua, llegando a soportar una inmersión completa hasta los 100 metros de profundidad.

A todo lo anterior debemos sumarle que nos garantiza una buena autonomía. Su batería llega a brindarnos hasta 4 días de funcionamiento por cada carga, una cifra muy por encima de algunos smartwatches muy populares. En resumidas cuentas, el Amazfit Helio Ring se posiciona como una alternativa sólida para quienes quieren seguir de cerca su salud con un dispositivo minimalista y práctico.

