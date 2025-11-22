Si buscas una tableta asequible que destaque por su relación calidad-precio, esta te sorprenderá

En el competitivo mercado de las tabletas Android no siempre es fácil encontrar un equilibrio perfecto entre diseño, características y precio. Sin embargo, podríamos decir que la DOOGEE U11 Pro cumple con estas tres cosas, sobre todo ahora que se encuentra disponible en Amazon 136,99 euros, lo que supone un ahorro de 63 euros sobre el precio recomendado de 199,99 euros (32 % de descuento).

Esta tableta, además de ser barata, tiene reseñas muy positivas y, en el momento de escribir estas líneas, el 73 % de los usuarios le han dado una puntuación de 5 estrellas sobre 5. Por lo tanto, es una apuesta segura y es poco probable que, si al final decides comprarla, te decepcione. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece la DOOGEE U11 Pro.

Una tableta de 11 pulgadas con Android 16

Más allá de tener un diseño elegante y ligero, otro punto destacable de esta tableta es su pantalla IPS de 11 pulgadas, un tamaño más que suficiente para navegación web y ver vídeos o series. Aunque su resolución es de 1.280 por 800 píxeles, un punto clave que la diferencia de otras tabletas de gama de entrada es su tasa de refresco de 90 Hz, lo que garantiza una mayor fluidez.

A nivel interno lleva un procesador que no se queda corto en potencia para las tareas del día a día. Incorpora el chip Unisoc T7200, que, combinado con 6 GB de memoria RAM, ofrece un buen rendimiento en la mayoría de las aplicaciones. El almacenamiento es uno de sus puntos fuertes, con 256 GB de espacio y, lo mejor de todo, la posibilidad de ampliarlo fácilmente con una tarjeta microSD.

En cuanto a su autonomía y sistema operativo, la DOOGEE U11 Pro cuenta con una batería de 8.580 mAh que proporciona hasta 9,25 horas de reproducción de vídeo. Además, viene con Android 16, por lo que si te haces con esta tableta disfrutarás de la última versión del sistema operativo de Google.

Ahora que hemos hablado del precio y visto sus características principales, te recomendamos que no dejes pasar esta oportunidad si estás buscando una tableta que sea buena, bonita y barata. Sin duda, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 140 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.