Casi 300 euros de descuento en este gama alta de realme con batería de 7.000 mAh y una cámara muy versátil

De todos los teléfonos de gama alta que han llegado al mercado en 2025, el realme GT 7 se ha convertido en una de las propuestas más interesantes por todo lo que es capaz de ofrecernos y sorprende mucho por lo accesible que es, ya que actualmente nos lo encontramos rebajado a un precio más típico de la gama media. Igualmente, esto no suele ser lo habitual, así que tendrás que darte prisa si quieres hacerte con uno.

Para ser más conscientes del chollo que es, cabe mencionar que este smartphone de realme tiene un precio recomendado de 749,99 euros. Aunque ahora tenemos la oportunidad de adquirirlo por unos 457,32 euros en Amazon gracias a un descuento de casi 300 euros. Esta misma rebaja nos la encontramos disponible en PcComponentes, así que la elección de un comercio u otro ya dependerá de tus preferencias.

Compra el realme GT 7 por su precio más bajo hasta la fecha en Amazon

El realme GT 7 es de esos teléfonos de gama alta que nos ha sorprendido este 2025 y ahora podemos conseguir a precio de gama media. Si empezamos a hablar sobre su elegante diseño, lo primero a destacar es que se trata del primer terminal que apuesta por una trasera construida en grafeno para ayudar a disipar mejor el calor, además de que se siente muy agradable al tacto y tiene una certificación IP69 que lo hace más resistente al agua que nunca.

Por otro lado, cuenta con un apartado de autonomía que es sublime, tanto que no necesitarás llevar una batería externa encima cuando te vayas de viaje. Esto se debe a que incorpora una gran batería con 7.000 mAh de capacidad que llega a aguantar hasta tres días de uso moderado o dos de uso intenso. En otras palabras, el doble o incluso algo más que otros teléfonos más populares. Sin dejar de lado que admite una carga ultrarrapida de 120 W para tener el 100% en apenas unos minutos.

Para ver contenido multimedia es una gran opción, tanto por su tamaño como por la calidad que nos ofrece, ya que monta una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas. Esta nos brinda nada más y nada menos que una resolución 1.5K (2.780 x 1.264 px), una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, un espectacular nivel de brillo al alcanzar un pico máximo de 6.000 nits y compatibilidad con HDR10+. Sin olvidarnos de que viene con una protección con ArmorShell.

Algo que también nos ha gustado mucho al tenerlo en las manos son sus cámaras. Y es que en la parte trasera tenemos en un mismo módulo un sensor principal de 50 MP con el que podemos llegar a grabar hasta en 8K, un gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP. Los resultados con cada uno de estos sensores son realmente buenos y, para rematar, en la parte delantera incluye una cámara frontal de 32 MP. A esto debemos sumarle que nos da la posibilidad de activar una función AI Travel Snap para hacer fotos perfectas en movimiento y seleccionar diferentes estilos fotográficos.

Por último, el hardware nos demuestra que no es un gama alta del montón. Bajo el capón lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 9400e que se caracteriza por ser muy eficiente y potente hasta para jugar o multitarea. Y en su versión más básica se complementa con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB que lo hace aún más atractivo. Todo ello ejecutando una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15 y con varios años de actualizaciones por delante.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.