No compres otro gama alta sin ver esto: este Google Pixel está en oferta y su precio te sorprenderá

Móviles de gama alta hay muchos, pero si buscas uno que tenga muchos años de soporte, un apartado fotográfico excepcional y muchas funciones de IA, el Google Pixel 10 Pro XL es una de las mejores opciones, sobre todo ahora que está en oferta. Vale, no llega el procesador más potente, pero esto no quiere decir que no ofrezca un buen rendimiento bajo cualquier escenario.

El Google Pixel 10 Pro X llegó al mercado con un precio de 1.299 euros para su versión de 256 GB de almacenamiento, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 1.099 euros. Ahora que tiene un precio mucho más atractivo, es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Aunque no es el mínimo histórico, siendo una oferta irresistible.

El mejor móvil de Google, ahora 200 euros más barato

Comprar el Pixel 10 Pro XL es ir a lo seguro. En su interior encontramos el chip Tensor G5 que ha sido diseñado pensando en la IA. A diferencia de otros móviles que se ralentizan con el tiempo, este no es el caso. Vendría a ser lo más parecido a tener un iPhone, pero con Android. En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel OLED 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo de hasta 3.200 nits. Se ve increíblemente bien, con colores intensos y negros profundos.

Seamos honestos, la principal razón por la que un Pixel destaca es por su cámara, y aquí Google ha vuelto a hacer un buen trabajo. En su parte trasera hay tres cámaras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 50 megapíxeles. La calidad de las fotos es impresionante, incluso si las haces en condiciones de luz poco favorables. Y, a la hora de grabar vídeo, soporta hasta 8K a 30 fps. La cámara delantera tampoco se queda atrás, es de 42 megapíxeles.

Otras características a destacar son: chip NFC para pagos móviles, batería de 5.200 mAh, carga rápida de 45 vatios y 7 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Si no sueles cambiar de móvil a menudo, esto es algo que agradecerás, ya que te permitirá disfrutar de la versión más reciente de Android durante muchos años.

Este tipo de ofertas en los Google Pixel suelen durar poco, así que lo mejor es que, si decides comprarlo, no lo dejes para el último momento. Ahora mismo hay unidades disponibles en color jade, piedra lunar, porcelana y obsidiana, pero no sabemos por cuánto tiempo, hay que tener en cuenta que no todos los días se puede conseguir por 200 euros menos.

