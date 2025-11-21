Google Pixel oferta
No compres otro gama alta sin ver esto: este Google Pixel está en oferta y su precio te sorprenderá
Si quieres un Google Pixel y buscas lo mejor de lo mejor, esta oferta te interesa. El Pixel 10 Pro XL vuelve a tener 15 % de descuento, lo que supone una rebaja de 200 euros
Móviles de gama alta hay muchos, pero si buscas uno que tenga muchos años de soporte, un apartado fotográfico excepcional y muchas funciones de IA, el Google Pixel 10 Pro XL es una de las mejores opciones, sobre todo ahora que está en oferta. Vale, no llega el procesador más potente, pero esto no quiere decir que no ofrezca un buen rendimiento bajo cualquier escenario.
El Google Pixel 10 Pro X llegó al mercado con un precio de 1.299 euros para su versión de 256 GB de almacenamiento, pero si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 1.099 euros. Ahora que tiene un precio mucho más atractivo, es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Aunque no es el mínimo histórico, siendo una oferta irresistible.
El mejor móvil de Google, ahora 200 euros más barato
Otras características a destacar son: chip NFC para pagos móviles, batería de 5.200 mAh, carga rápida de 45 vatios y 7 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad. Si no sueles cambiar de móvil a menudo, esto es algo que agradecerás, ya que te permitirá disfrutar de la versión más reciente de Android durante muchos años.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar