Ofertón en la nueva Xiaomi Smart Band 10: la mejor alternativa barata a un smartwatch con hasta 21 días de batería

La mejor alternativa a un smartwatch siguen siendo las pulseras inteligentes. No solo por su precio mucho más accesible, sino también porque cada vez incorporan más funciones avanzadas que las acercan a los relojes inteligentes. Un buen ejemplo es la nueva Xiaomi Smart Band 10, que ahora puedes conseguir al precio más bajo hasta la fecha… pero solo por tiempo limitado.

No hace falta esperar a momentos del año como el Black Friday para encontrar precios así. La nueva pulsera inteligente de Xiaomi, que acaba de aterrizar en el mercado por unos 49,99 euros, ya podemos tenerla en nuestra muñeca por tan solo unos 37,34 euros al comprarla en AliExpress, donde tan solo tenemos que aprovechar el descuento que tiene y aplicar el cupón 'BSES05' durante el proceso de compra. Mientras que en Amazon nos la encontramos rebajada por unos 46,90 euros.

Compra la Xiaomi Smart Band 10 al mejor precio

La Xiaomi Smart Band 10 es la nueva apuesta de la marca china para seguir liderando un año más en el mercado de las pulseras inteligentes. Uno de los primeros cambios que podemos apreciar con respecto a las generaciones anteriores está en su característico diseño en forma de cápsula, ya que ahora tiene un acabado de mayor calidad. Cuenta con un marco de aleación de aluminio arenado, además de que mantiene una correa de silicona intercambiable y es muy ligera al pesar tan solo 15,95 gramos.

Pero la mayor revolución nos la encontramos en el apartado visual. Ahora tenemos una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas que crece en tamaño, a la vez que nos brinda una resolución de 212 x 520 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 1.500 nits para seguir viéndola igual de bien hasta en exteriores, sin importar que el día esté soleado o no. Sin olvidarnos de que nos da la posibilidad de elegir entre cientos de esferas para adaptarla a nuestro estilo.

También da un paso al frente en el apartado de monitorización. Este modelo incorpora nuevos sensores que le permiten registrar con mayor precisión datos de salud como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre o la calidad del sueño, añadiendo ahora un análisis detallado de la respiración mientras dormimos.

A todo lo anterior debemos sumarle una brújula electrónica, giroscopio, acelerómetro y sensor de luz, lo que la acerca más que nunca a un smartwatch. Y para registrar nuestra actividad física, dispone de más de 150 modos deportivos y estrena una métrica de vitalidad que refleja tanto la energía diaria como la carga de entrenamiento.

A nivel de software tampoco se queda atrás, llega funcionando con un sistema operativo HyperOS 2 que es una maravilla, destacando sobre todo por venir con widgets personalizables y ofrecernos una integración más fluida con smartphones de Xiaomi. Para rematar, tiene una resistencia al agua de 5 ATM para no quitárnoslo ni en la piscina y una batería de 233 mAh que es capaz de aguantar hasta 21 días de uso, convirtiéndola en una de las pulseras inteligentes más duraderas del mercado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.