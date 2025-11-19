¡Corre que vuela! Este robot aspirador tiene un gran descuento y cuesta menos de 100 euros

Si estabas buscando el momento perfecto para hacerte con un robot aspirador, puede que haya llegado. El Lefant M310 ha tocado su precio mínimo histórico en Amazon, desplomándose desde los 149,99 euros habituales hasta unos atractivos 99,99 euros (33 % de descuento). Por su precio actual y características, que veremos más adelante, es una oportunidad no puedes dejar pasar.

Además de tener un precio irresistible, los usuarios han dejado reseñas mayormente positivas, de ahí la puntuación de 4,3 sobre 5. Por lo tanto, si finalmente lo compras, estamos convencidos de que no te decepcionará. De hecho, podemos adelantar que son muy pocos los robots aspiradores que ofrecen tanto por tan poco.

Adelántate al Black Friday y hazte con el Lefant M310 por menos de 100 euros

Sin duda, la navegación es uno de los puntos fuertes de este robot aspirador al contar con ocho sensores, que se traduce en una detección superior a 180 grados, lo que le permite maniobrar con soltura. Por otro lado, para los hogares con perros o gatos, este dispositivo es un acierto al tener un sistema que evita los enredos. En cuanto al motor sin escobillas, ofrece una potencia de succión de 4.500 Pa que, combinado con los cepillos laterales dobles, aspira el pelo y la suciedad sin atascarse.

Su versatilidad queda patente en los distintos modos de limpieza que integra para adaptarse a cada situación. Puedes seleccionar el modo de bordes para repasar las esquinas difíciles, el modo puntual para zonas con suciedad concentrada o el modo zigzag para cubrir grandes áreas. Estos son tres de los seis modos de limpieza que tiene el Lefant M310.

La autonomía no será un problema, ya que cuenta con una batería capaz de aguantar hasta 180 minutos de funcionamiento continuo. Esta duración le permite limpiar una superficie de hasta 180 metros cuadrados con una sola carga. Por último, decir que se puede controlar desde el móvil instalando una aplicación, e incluso soporta control por voz.

Por menos de 100 euros, el Lefant M310 es un robot aspirador que merece la pena comprar, sobre todo ahora que tiene un gran descuento. Como no sabemos si estará más barato en el Black Friday, te recomendamos que te hagas con él antes de que finalice esta oferta.

