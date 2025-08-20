No te lo creerás: esta consola portátil retro cuesta menos de 23 euros

De un tiempo a esta parte se han puesto de moda las consolas portátiles retro, y hay algunos modelos muy económicos que te sorprenderán por todas las plataformas que son capaces de emular. Por ejemplo, la consola portátil R36S es un acierto y durante la promo Vuelta al Cole de AliExpress está mucho más barata.

La consola portátil retro R36S suele costar 57,23 euros, pero la puedes encontrar por tan solo 20,68 euros en AliExpress. Como puedes ver, es un chollazo que no puedes dejar escapar. Sobre esto último, te recomendamos que la compres lo antes posible, esta oferta finaliza el 27 de agosto a las 23:59 horas, pero puede que se agote mucho antes.

Viaja al pasado con esta consola portátil retro que permite jugar a videojuegos de muchas plataformas

Viajar en el tiempo y revivir los juegos de tu infancia es posible con esta consola portátil retro que cumplirá todas tus expectativas. Para empezar, tiene una pantalla IPS de 3,5 pulgadas con una resolución de 640 por 480 píxeles. La calidad de imagen es más que correcta y por su relación de aspecto es ideal para jugar a títulos de los años 80 y 90. Además, incluye una tarjeta microSD de 64 GB para que puedas añadir tus juegos retro favoritos.

Al igual que otras consolas de su categoría, esta corre Linux y tiene una capa de personalización muy intuitiva para que puedas explorar fácilmente tu biblioteca de juegos. Por otro lado, y pasando al diseño, es un dispositivo pequeño y compacto, así que lo puedes llevar contigo a todas partes. En cuanto a la batería de 3.500 mAh, ofrece una autonomía de hasta 5 horas.

En su interior hay un procesador Rockchip RK3326 que es lo suficientemente potente para mover juegos de plataformas de 8 bits, 16 bits y algunas de 32 bits. Ahora bien, no esperes el mejor rendimiento en juegos de consolas de 32 bits, pero muchos títulos son jugables. Y sobre la capacidad de almacenamiento, se puede ampliar cambiando la tarjeta microSD.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendar la consola portátil R36S, sobre todo ahora que está disponible por menos de 23 euros. Además, podríamos decir que no hay otra alternativa que ofrezca tanto por tan poco.

