El dron que te permite volar como un profesional y sin licencia, está a un precio increíble

No hace falta ser cineasta para entender lo que se siente al ver una imagen aérea. Hay algo en esos movimientos suaves, en la profundidad del paisaje, en la manera en que las cosas se ven desde arriba, que despierta sensaciones que no sabíamos que estaban ahí. De repente, la ciudad deja de ser caótica y la naturaleza parece extenderse. Incluso un simple paseo puede convertirse en una historia nueva.

Para eso necesitas un dron como este modelo DJI Mini 4K. Es un modelo pequeño, ligero e intuitivo, pensado para quien quiere empezar a volar sin miedo, grabar con calidad sin cargar con equipos enormes y obtener libertad, pero sin complicaciones. Según hemos visto en la web de DJI, este modelo tiene un precio oficial de 299 euros, que ya me parece bastante interesante. Sin embargo, ahora lo podemos comprar por 219,99 euros si utilizamos el cupón ESAE20 en el momento de hacer nuestro pedido en AliExpress.

DJI Mini 4K: un dron ideal para empezar

Este dron es ligero como pocos. Pesa solo 249 gramos y eso significa que no necesitas licencia para pilotarlo, solo estar al loro de en qué zonas puedes hacerlo y cuáles están restringidas al vuelo recreativo, y eso es algo que puedes comprobar aquí. Y esa ligereza también nos permite hablar de una mayor libertad a la hora de llevarlo en la mochila en cualquier momento, sacarlo en cualquier escapada y disfrutarlo sin tener la sensación de llevar contigo un equipo de producción.

Plegado ocupa tan poco que sorprende, y desplegado mantiene unas proporciones equilibradas que le hacen parecer hecho para volarse intuitivamente. Se nota que DJI ha buscado un diseño que inspire confianza, incluso si nunca antes has pilotado. Y es importante porque el diseño no solo aporta estética, también aporta calma.

La cámara es uno de los puntos que más sorprenden. No porque sea 4K, eso es algo que damos por hecho, sino porque se siente suave, estable y fácil. Su sensor 1/2,3" es capaz de grabar en 4K a 30 fps y de hacer fotos de 12 megapíxeles, una calidad que sorprende especialmente si estás acostumbrado a grabar con el móvil. Los colores son limpios, los colores quedan brillantes y las montañas se mantienen bien definidas incluso cuando el dron empieza a ganar altura.

Gracias al gimbal mecánico de 3 ejes las vibraciones desaparecen y el movimiento fluye. Digamos que las transiciones se sienten naturales y que ahí está la gran diferencia entre un dron que parece de juguete y uno que viene a hacer las cosas en serio.

Como te decía, es un modelo pensado para principiantes, por eso incorpora modos que te hacen la vida más fácil. Tiene aterrizaje y despegue automático, vuelta al inicio con un toque y varios QuickShots con los que podrás hacer tomas increíbles con solo pulsar un botón. El mando es cómodo, los sticks precisos y el dron responde con suavidad, sin brusquedades.

La autonomía de hasta 31 minutos de vuelo es otro de sus puntos fuertes. Para alguien que nunca ha volado puede parecer poco, pero para quienes ya lo hemos hecho sabemos que es tiempo suficiente para grabar escenas completas sin prisa. Tienes margen para probar diferentes ángulos, repetir tomas y para volar más lejos de lo que pensabas.

Un equipo que graba en 4K, estabilizado, compacto y fácil de usar suele tener precios altos. Pero este modelo, que ahora se queda en 220 euros, se coloca en una zona donde el "algún día" empieza a acercarse al "hoy". Es una señal de que el vuelo no es exclusivo de profesionales, sino una experiencia que cualquiera puede disfrutar.

