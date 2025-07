No esperes al último momento: AliExpress lanza descuentos de verano por tiempo limitado

Si últimamente te has pasado por AliExpress, habrás visto que tienen una promoción activa con un montón de descuentos interesantes en todo tipo de artículos, desde móviles, hasta videoconsolas, pasando por smartwatches o robots aspiradores. Es una promoción que estará activa hasta el 5 julio, así que tenemos dos días por delante para aprovecharla.

Me alegra poder decirte que a muchos de los artículos que veas rebajados les podrás aplicar un descuento extra a través de alguno de los cupones descuento que están disponibles. Aunque los cupones no son válidos para móviles ni para productos digitales, sigue habiendo miles de artículos en los que sí podremos utilizarlos. Antes de seguir, me gustaría compartir contigo los cupones disponibles en AliExpress, que te permitirán ahorrar al máximo en tus compras:

SSES50 : 50 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

SSES40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

SSES38 : 38 euros de descuento por compras iguales o superiores a 299 euros

SSES30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 259 euros

SSES20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 169 euros

SSES15 : 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 119 euros

SSES10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

SSES07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

SSES05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

SSES02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Ahora que ya tienes estos cupones tienes dos opciones. La primera es sumergirte en esta promoción directamente para ver qué artículos te pueden interesar, a qué precio están y si les puedes aplicar alguno de estos cupones. La segunda, seguir leyendo para ver algunas de las mejores ofertas que podrás encontrar en esta campaña de AliExpress a la que le estoy dedicando muchas horas. Ten en cuenta que todos los productos incluidos en este artículo se envían desde España o, en su defecto, desde Francia, para que los tengas en casa en un par de días. Además, tienen envío y devolución gratis y pertenecen a tiendas con gran reputación, en las que yo misma he comprado.

5 ofertas de AliExpress para disfrutar de tus vacaciones

realme P3

Ayer mismo escribí un artículo sobre este móvil, que lleva solo una semana en el mercado y que tiene todas las papeletas para ser una auténtica revolución en la gama media. No hará falta ningún cupón para poder comprarlo por 217,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Un móvil muy equilibrado que apuesta por el procesador Snapdragon 6 Gen 4 y por una única cámara trasera impulsada por IA para mejorar todas tus fotos.

OnePlus Watch 3

Este reloj inteligente monta una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas con una muy buena resolución y un nivel de brillo alto para que puedas ver con comodidad todos los datos que recopile. Tiene más de 100 modos deportivos, sensores avanzados para hacer un seguimiento de tu salud y de tu bienestar, y un descuento que no podemos dejar pasar por alto. Esta vez sí podrás aplicar el cupón SSES20 para conseguir un descuento adicional en tu cesta. Aquí tienes más información acerca de este reloj.

Xiaomi Smart Projector L1

Un proyector inteligente y compacto con resolución Full HD y capaz de proyectar en hasta 120 pulgadas para que lo veas todo a lo grande. Tiene enfoque y corrección trapezoidal automáticos para que solo te tengas que preocupar de elegir qué reproducir a través de él, y Android TV para hacerlo todo más accesible. Si utilizas el cupón SSES10 te lo llevarás por debajo del precio que ves ahora.

Redmi Note 14 Pro Plus 5G

El Redmi Note 14 Pro Plus destaca por su precio, pero también por incorporar un procesador Snapdragon 7s Gen 3 que ofrece un rendimiento fluido y eficiente. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67" con una tasa de refresco de 120 Hz y una increíble cámara principal de 200 megapíxeles.

Insta360 X5

La Insta360 X5 es una cámara de acción 360º capaz de grabar vídeo en resolución 8K a 30 fps. Tiene un doble sensor CMOS de 1/1,3" que ofrece un excelente rendimiento en condiciones de poca luz, un gran sistema de estabilización y un increíble descuento si aplicas el cupón SSES50 en el momento de hacer tu compra. Es una cámara ideal para usarla sin cuidado y llevarla contigo en tus aventuras veraniegas.

Ya ves que hablamos de ahorrarnos cientos de euros en artículos que, en muchos casos, acaban de salir al mercado y que es difícil encontrar tan rebajados en otras tiendas. Recuerda que esta promoción estará activa hasta el sábado 5 de julio a las 23:59 horas, así que lo mejor será que le dediques algo de tiempo cuanto antes para poder darte ese capricho que te mereces y que llevas tanto tiempo posponiendo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.