Sony rebaja la PS5 Slim digital: más pequeña, igual de brutal

En realidad, no hay muchas consolas de las que puedas decir que te cambian la forma de jugar. Pero sí, la PS5 es una de ellas. De hecho, lo fue desde su lanzamiento, cuando era imposible encontrar alguna incluso pagando más de su precio oficial. Y lo sigue siendo ahora, aunque ya no haya listas de espera ni reventas desmedidas. Lo que sí, ha cambiado su formato, para ser ahora más compacta, más ligera y más discreta.

Este cambio ha dado lugar a la PS5 Slim Digital, una versión que elimina lo innecesario para muchos y se centra en lo que realmente importa: la potencia, el catálogo y la experiencia de juego. Todo, en un cuerpo más pequeño y que ahora puedes comprar con 90 euros de descuento en AliExpress si utilizas el cupón SSES40 al hacer tu compra.

Me parece una increíble oportunidad para hacerse con ella ahora que la podemos conseguir por 409,99 euros y con envío y devolución gratis. Además, ese envío se hace desde España para que la puedas empezar a disfrutar en cuestión de días. Si echas un vistazo a la web de Sony verás que este modelo tiene un precio oficial de 499,99 euros y que es el precio que mantiene en tiendas como Game, mientras que en Amazon se queda en 484 euros.

Compra la PS5 Slim Digital al mejor precio

Como te decía, en esta versión Sony no ha tocado lo esencial, y por eso podemos seguir hablando de la misma GPU de nueva generación, el mismo SSD ultrarrápido que carga en cuestión de segundos, el mismo trazado de rayos que transforma la iluminación en algo casi cinematográfico... Lo que cambia es el formato. Ahora ocupa menos espacio, pesa menos y tiene un diseño más pulido. Además, al ser la versión digital, desaparece el lector de discos y todo se gestiona a través de tu cuenta de PlayStation.

Cuando hablamos de PlayStation no solo hablamos de hardware, también del acceso a uno de los ecosistemas de juegos más completos del momento. Y es que el catálogo que nos ofrece Sony para la PS5 no tiene rival. Todo llega a esta consola en su máxima expresión, en 4K, con HDR, sin tiempos de espera... Y, ya desde hace tiempo, sin necesidad de pagar 80 euros por cada juego al poder tener una suscripción a PlayStation Plus que te dará acceso a cientos de títulos para descargar.

Con este pack viene incluido un mando DualSense, que probablemente sea una de las mejores decisiones que haya tomado Sony en términos de diseño. Aun siendo un mando grande, es especialmente cómodo y ergonómico. Pero lo más llamativo es que da acceso a una experiencia más inmersiva al incluir vibración háptica o gatillos adaptativos para que cada acción se sienta de manera diferente en los juegos.

Ahora que se aleja bastante de los 500 euros, es un muy buen momento para darnos el capricho que merecemos y hacernos, por fin, con la PS5. No se tratará solo de tener la última consola de Sony, también de jugar mejor, más rápido y con mayor fluidez. Además, de disfrutar de un mando que se anticipa y de un catálogo que parece no tener límites.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.