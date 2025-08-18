Esta barra de sonido Samsung es un acierto y si aprovechas esta oferta será tuya por menos de lo que imaginas

Si la calidad de audio de tu Smart TV no te convence, la puedes mejorar con una barra de sonido, y no hace falta que gastes una fortuna. Sin ir más lejos, hay muchas opciones interesantes por debajo de los 100 euros, pero hoy nos centraremos en la Samsung HW-C400/ZF, que tiene un 30 % de descuento por tiempo limitado. Es una de las barras de sonido más baratas del fabricante coreano y está muy bien valorada en Amazon.

La Samsung HW-C400/ZF es una barra de sonido que cuesta 129,99 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible por 89,99 euros en Amazon y PcComponentes. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible que no puedes dejar escapar, no todos los días está disponible por menos de 90 euros. Cabe destacar que las reseñas de los usuarios son en su mayoría positivas, lo que se refleja en su puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Llévate la barra de sonido Samsung HW-C400/ZF por tan solo 89,99 euros

Esta barra de sonido está muy bien valorada en Amazon Samsung

Aunque hay muchos televisores que tienen un sistema de audio de calidad, este no suele ser el caso de los modelos de gama de entrada, que suelen recortar en este apartado. Así que, aquí entran en juego las barras de sonido, que por no mucho dinero la experiencia a la hora de ver una película o serie cambia por completo, y lo mismo podemos decir a la hora de jugar a un videojuego.

Si tienes poco espacio para una barra de sonido, no te preocupes, la Samsung HW-C400/ZF no es muy grande, solo mide 64,1 centímetros de ancho. Y, a la hora de conectarla, se puede hacer vía Bluetooth o bien a través de la entrada de audio digital óptica. Por lo tanto, además de un televisor, también permite conectar otros dispositivos como móviles y tabletas.

Una de las características a destacar es el modo noche, que es perfecto para no molestar a los vecinos. También cuenta con Voice Enhance, que realza la voz incluso cuando el volumen es bajo. Por último, pero no por ello menos importante, decir que incluye un mando a distancia que permite apagar/encender la barra de sonido, ajustar el volumen y más.

Para ser una barra de sonido de gama baja no está nada mal, y ahora que se puede conseguir por 89,99 euros es un buen momento para comprarla. Por lo tanto, no lo dudes más y hazte con la Samsung HW-C400/ZF antes de que finalice la oferta, no te decepcionará.

