Con el frío llamando a tu puerta, agradecerás tener este calefactor Philips con IA

Con la llegada de las bajas temperaturas, encontrar una solución eficiente para calentar el hogar es una prioridad, y el calefactor de torre Philips CX5120/11 puede ser justo lo que necesitas. ¿Lo mejor de todo? Ahora está en oferta y tiene un 18 % de descuento. Por sus características, es perfecto para una habitación o salón de hasta 20 metros cuadrados.

Actualmente, puedes encontrar el calefactor Philips CX5120/11 en Amazon por solo 89,99 euros. Cuando no está en oferta cuesta 109,99 euros, así que te ahorras 20 euros. Aunque otras opciones que cuestan menos, también es verdad que la mayoría son menos potentes y no se pueden controlar a distancia. En cuanto a las opiniones de los usuarios, son positivas, de ahí que en el momento de escribir estas líneas tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Hazte con el Philips ‎CX5120/11 al mejor precio en Amazon

Este calefactor es ideal para habitaciones de hasta 20 metros cuadrados Philips

Lo primero que destaca de este calefactor es que cuenta con inteligencia artificial. La IA se encarga de optimizar el funcionamiento del aparato para reducir el consumo energético mientras calienta la habitación. Gracias a este sistema inteligente, es posible conseguir ahorros de energía de hasta el 50 %. En cuanto a su potencia, es capaz de alcanzar los 2.000 vatios, lo que permite calentar una estancia rápidamente.

Controlar el Philips ‎CX5120/11 es fácil e intuitivo gracias a su pantalla táctil mejorada. También se puede controlar desde la aplicación Philips Air+. Desde dicha app es posible ajustar la temperatura, vigilar que el calefactor funciona correctamente y programarlo. Puedes hacer todo esto, incluso cuando no estés en casa.

Finalmente, la seguridad es fundamental en este tipo de aparatos, y aquí Philips ha hecho un buen trabajo. Este calefactor está fabricado con materiales ignífugos e incluye un enchufe certificado VDE, además de protección antivuelco y contra sobrecalentamiento, así como un sistema de apagado automático de seguridad. Como puedes ver, es muy completo en todos los aspectos.

