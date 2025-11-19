Calefactor torre oferta
Con el frío llamando a tu puerta, agradecerás tener este calefactor Philips con IA
Si no tienes mucho espacio para un radiador de gran tamaño, este calefactor de torre puede ser la solución. Además de ser muy potente, se puede controlar desde el móvil
Actualmente, puedes encontrar el calefactor Philips CX5120/11 en Amazon por solo 89,99 euros. Cuando no está en oferta cuesta 109,99 euros, así que te ahorras 20 euros. Aunque otras opciones que cuestan menos, también es verdad que la mayoría son menos potentes y no se pueden controlar a distancia. En cuanto a las opiniones de los usuarios, son positivas, de ahí que en el momento de escribir estas líneas tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.
Hazte con el Philips CX5120/11 al mejor precio en Amazon
Controlar el Philips CX5120/11 es fácil e intuitivo gracias a su pantalla táctil mejorada. También se puede controlar desde la aplicación Philips Air+. Desde dicha app es posible ajustar la temperatura, vigilar que el calefactor funciona correctamente y programarlo. Puedes hacer todo esto, incluso cuando no estés en casa.
