Si te gato bebe poca agua, este bebedero automático que está en oferta puede ser la solución para que beba más

Si tienes un gato que ha tenido cálculos renales y, además de tener que darle un pienso específico, te han recomendado que intentes hacer que beba más agua, puedes probar con un bebedero automático. Este tipo de bebedero normalmente suele hacer que los gatos beban más agua. Ahora bien, no solo está pensado para gatos que han tenido algún problema, sino también para intentar evitarlo en la medida de lo posible. Aquí entra en juego el PETKIT EVERSWEET 3 PRO, que tiene una excelente relación calidad-precio.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El PETKIT EVERSWEET 3 PRO tiene un precio recomendado de 79,99 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 54,99 euros. Estamos hablando de un descuento del 31 %, lo que significa que te ahorras 25 euros. A todo esto, decir que es el precio mínimo histórico, razón de más para no dejar escapar esta oferta. Además, tiene más de 1.400 valoraciones y una puntuación de 4,4 sobre 5.

Llévate el PETKIT EVERSWEET 3 PRO al mejor precio en Amazon

Este bebedero automático, que se puede conectar a tu móvil vía Bluetooth, es una inversión en salud, comodidad y tranquilidad tanto para tu gato como para ti. Su diseño combina acero inoxidable y plástico de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y resistencia frente al uso diario, además de ofrecer una superficie más higiénica que resulta fácil de limpiar. La bomba inalámbrica se alimenta usando el cable USB que viene en la caja. Ahora bien, lo que no incluye es el cargador. No obstante, se puede utilizar cualquiera de móvil u otro similar.

Al contrario que otros bebederos automáticos que suelen hacer ruido, este podríamos decir que es bastante silencioso. Según PETKIT, menos de 25 decibelios. A esto se suma un sistema de filtración multicapa que asegura que el agua esté siempre limpia y fresca, evitando el paso de polvo y pelo, así como los olores y metales pesados. Este nivel de purificación no solo mejora la calidad del agua, sino que también fomenta que tu gato beba más, algo muy importante para prevenir problemas urinarios y renales.

Tampoco está de más mencionar que cuenta con tres modos con tres modos de funcionamiento: el modo inteligente ajusta el flujo según el consumo, el modo normal mantiene un suministro constante y el modo noche reduce la intensidad, lo que hace que haga menos ruido.

Si llevas tiempo queriendo comprar un bebedero automático, este que se puede conectar a tu smartphone es un acierto y ahora que tiene un gran descuento es un buen momento para comprando. Pero será mejor que lo añadas a la cesta lo antes posible, es una oferta flash que puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.