El Google Pixel 10 es más Pro que nunca, estrena una triple cámara bestial y ya tiene 150 euros de descuento

Durante los últimos años, Google ha estado sacando algunos de los mejores teléfonos de gama alta, aunque este 2025 ha subido el nivel al presentarnos un modelo estándar que ahora es más 'Pro' que nunca. Hablamos del Google Pixel 10, un terminal brillante en casi todos sus apartados que, sorprendentemente, ya tiene su primera gran rebaja.

Este novedoso teléfono de Google en su versión con 256 GB tiene un precio recomendado de 999 euros. Y por eso mismo llama la atención el descuento que tiene en estos momentos, pues ya podemos ahorrar un total de 150 euros al comprarlo por unos ajustados 849 euros en Amazon. Lo más probable es que no tarde en subir de precio, así que, si buscabas un gama alta actual muy completo, no dejes escapar la oportunidad.

Compra el nuevo Google Pixel 10 más barato con descuento

El Google Pixel 10 es uno de los últimos teléfonos de gama alta que se ha lanzado al mercado y nos demuestra que las versiones más básicas también merecen mucho la pena. A nivel de diseño es donde menos cambios tenemos en comparación a la anterior generación, a excepción de que ahora es ligeramente más grueso, añade un tercer sensor a su cámara trasera y está disponible en nuevos colores. Pero repasemos punto por punto.

Si ponemos la vista en el apartado visual, nos seguimos encontrando con una sobresaliente pantalla Acua OLED de 6,3 pulgadas. Más allá de garantizarnos unos tontos muy vivos, llega a ofrecernos una resolución FHD+ (1.080 x 2.424 píxeles) y una tasa de refresco adaptativa de 60 a 120 Hz para que la sensación de fluidez esté presente en todo momento, además de que ahora alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. Asimismo, cuenta con una protección Corning Gorilla Glass Victus 2 y lector de huellas integrado que responde de maravilla.

Otra de las cosas que más nos ha gustado al probarlo ha sido su software. Este Google Pixel 10 llega funcionando con Android 16 en su versión más pura, sin capas adicionales que a veces empeoran la experiencia. De hecho, nos brinda una interfaz mejorada, actualizaciones antes que la competencia y nuevas funciones de inteligencia artificial, que sigue ganando protagonismo en los smartphones de la compañía.

¿Y qué hay sobre su rendimiento? Pues bien, en el interior lleva instalado un nuevo procesador Google Tensor G5 más potente y eficiente, por lo que ejecuta cualquier aplicación o juego a las mil maravillas (aunque sigue estando un poco por detrás de la competencia). A esto debemos sumarle que, en esta versión, trabaja de la mano de una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB de almacenamiento.

En cuanto al apartado fotográfico, vuelve a demostrarnos el potencial que tiene Google. Estrena por primera vez en el modelo estándar una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico 5x, siendo este último la gran novedad para ampliar las posibilidades de uso. Los resultados son sobresalientes en cualquier momento del día, al igual que los de su cámara frontal de 10,5 MP.

Para rematar, otra mejora significativa está en su autonomía. Viene con una batería de 4.970 mAh que puede aguantar hasta dos días en un uso moderado y admite una carga rápida de 30 W. Aunque a esta última le quita protagonismo su novedosa carga inalámbrica Qi2 de 15 W, conocida como Pixelsnap, que a su vez nos permite utilizar accesorios magnéticos, algo que inevitablemente nos recuerda mucho al MagSafe de Apple.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.