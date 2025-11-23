Imposible encontrar algo mejor por menos: este portátil HP es la compra maestra del Black Friday

Si tu portátil ya no ofrece un buen rendimiento porque se queda corto de RAM y procesador para los tiempos que corren, la Semana de Black Friday de Amazon ha traído una oportunidad que no puedes dejar escapar. El HP 15-fc0240ns, que tiene un precio de venta recomendado de 679 euros, está disponible a unos irresistibles 519 euros. Estamos ante el precio más bajo que ha tenido este modelo en toda su historia, lo que convierte a esta oferta en una ocasión única para hacerse con este equipo a un precio mucho más atractivo.

Antes de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece este portátil, no está de más mencionar que viene sin sistema operativo. Por lo tanto, es el comprador quien tiene que instalar Windows 11. Esto es muy fácil y en Internet hay muchos tutoriales explicando cómo se hace. En cuanto al sistema operativo, se puede descargar desde la web de Microsoft.

Llévate el HP 15-fc0240ns al precio más bajo en Amazon

Este portátil HP no está nada mal a nivel de conectividad HP

En el interior de este portátil encontramos el procesador AMD Ryzen 7 7730U, que garantiza una gran fluidez y permite ejecutar varios programas al mismo tiempo sin que afecte a su rendimiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es un procesador de bajo consumo. Esto, sumado a que tampoco lleva una tarjeta gráfica dedica, hace que no sea un equipo pensado para tareas exigentes como la edición de vídeo o el modelado 3D.

A nivel de RAM y almacenamiento está por encima de otros portátiles más caros. El HP 15-fc0240ns cuenta con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. En cuanto a la pantalla, lleva un panel de 15,6 pulgadas con resolución Full HD (1.920 por 1.080 píxeles). Es el tamaño estándar ideal para trabajar cómodamente, consumir todo tipo de contenido y jugar. Sobre esto último, al no ser un portátil gaming, hay que hacerlo a través de Xbox Cloud Gaming u otra plataforma de juego en la nube.

No dejes pasar esta oportunidad, ya que es muy probable que no volvamos a verlo tan barato en mucho tiempo. Por 519 euros, te llevas un portátil que no está nada mal. Es más, puede que no encuentres una mejor opción por debajo de los 550 euros.

