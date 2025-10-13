De oferta el reloj que convierte tus kilómetros en progreso real

Hay una diferencia enorme entre llevar un reloj deportivo y tener un compañero de carrera. El primer mide tus pasos, mientras que el segundo entiende tus ritmos, tus días buenos y los malos. Por eso hay relojes que solo registran datos, y otros que logran motivarte sin decir una sola palabra.

El Garmin Forerunner 165 pertenece a esa segunda categoría, la de los dispositivos que se vuelven parte de tu rutina. No es el más caro ni el más ambicioso, pero sí uno de los más coherentes y cómodos que Garmin ha creado en los últimos años. Está pensado para corredores reales y para ofrecer equilibrio.

Aquí llega la mejor parte de este artículo porque, aunque según la web de Garmin este modelo tiene un precio oficial de 279,99 euros, nosotros lo podemos comprar por 158 euros siempre y cuando utilicemos el cupón ESHS015 en el momento de hacer nuestra compra. Es así porque forma parte de esta campaña de AliExpress en la que podemos utilizar cualquiera de estos cupones para ahorrar lo máximo posible en nuestras compras:

ESHS24 : 24 euros de descuento en compras superiores a 200 euros

: 24 euros de descuento en compras superiores a 200 euros ESHS015 : 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros

: 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros ESHS009 : 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros

: 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros ESHS006 : 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros

: 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros ESHS003 : 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros

: 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros ESHS001: 1 euro de descuento en compras superiores a 10 euros

Garmin Forerunner 165: precisión, ligereza y una pantalla que enamora

A simple vista, este Garmin ya deja clara su intención, y es la de ser funcional sin perder elegancia. Es un reloj compacto, redondeado y ligero. Con 43 mm de diámetro y apenas 39 gramos de peso, está en ese punto medio entre no pasar desapercibido pero tampoco llamar especialmente la atención en la muñeca. Tiene una correa de silicona transpirable que le da ese toque más deportivo a la vez que le suma versatilidad.

Tiene una pantalla AMOLED táctil de 1,2 pulgadas con una resolución de 390 x 390 píxeles, uno de sus mayores aciertos. La nitidez, el brillo y los colores hacen que leer datos en plena carrera fácil, incluso bajo el sol. También tiene botones físicos por si prefieres utilizarlo así. Y a esto aun podemos sumar una resistencia al agua de 5 ATM para que puedas utilizarlo en la piscina y no quitártelo ni para ducharte.

Otro de puntos fuertes es su batería, ya que alcanza los 11 días de autonomía, una cifra que bajaría a las 19 horas en modo GPS continuo. En la práctica, podrás correr con él varios días por semana, usarlo para controlar tus notificaciones y, aun así, no cargarlo ni siquiera una vez por semana. Esa es la clase de independencia que buscas cuando terminas una carrera y te das cuenta de que aun te queda muchísima batería por delante.

Si hay algo que define a Garmin, es la fiabilidad de sus mediciones. El Forerunner 165 incorpora un chip GPS de alta precisión y sensores avanzados para medir tu frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, sueño, estrés y energía corporal. En carrera, tendrás datos exactos del ritmo y la distancia, con pocos márgenes de error incluso en zonas urbanas y con edificios altos. Y, al analizar cada métrica, te ayuda a saber si estás mejorando o si necesitas un descanso.

Esas métricas no se quedan solo en la pantalla sino que se traducen en recomendaciones concretas, visibles cada mañana en lo que Garmin llama "Morning Report". En él te muestra tu nivel de energía, de sueño y la recuperación recomendada antes de volver a entrenar.

Como te decía antes, la función del Garmin Forerunner 165 es la de acompañarte, registrar tus avances y darte información útil para mejorar sin que tengas que pensar en él. Supongo que por eso gusta tanto, porque combina la precisión que exige un corredor con la simplicidad que agradece cualquier usuario.

