Marco metálico y pantalla de 1,74 pulgadas: esta pulsera de actividad Xiaomi vuelve a estar en oferta

Pulseras de actividad hay para todos los gustos y presupuestos, pero si quieres ir a lo seguro y no jugártela, la Xiaomi Smart Band 9 Pro tiene todo lo que necesitas. Además de ser muy completa a nivel de funciones, su precio es muy competitivo. En la web de Xiaomi cuesta 69,99 euros, pero puedes conseguirla por solo 55,99 euros en Amazon y MediaMarkt. No es el mínimo histórico, pero está bastante cerca.

Más allá del precio, ¿qué opinan los usuarios? Pues bien, las reseñas de la Xiaomi Smart Band 9 Pro son mayormente positivas y tiene puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Así que, si al final decides comprarla, estamos seguros de que no te arrepentirás. Ahora que hemos hablado del precio y las opiniones de los usuarios, es hora de ver qué ofrece esta pulsera de actividad.

Una pulsera de actividad muy recomendable con una pantalla espectacular

En cuanto tienes la Xiaomi Smart Band 9 Pro en tus manos, lo primero que transmite es elegancia y calidad. El marco metálico de aleación de aluminio le aporta un estilo único que la hace destacar sobre otras pulseras del mercado. Las correas, hechas con materiales duraderos y cómodos, se pueden desmontar fácilmente con un solo clic. Pero lo que realmente impresiona es su pantalla de 1,74 pulgadas: con perfiles estrechos, cristal protector 2.5D y una relación pantalla-cuerpo del 77%, no te dejará indiferente por su calidad de imagen A su vez, cuenta con un brillo de hasta 1.200 nits y una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Dejando atrás todo lo relacionado con el diseño y la pantalla, esta pulsera es perfecta en términos de salud y bienestar. Monitorea tu frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno en sangre (SpO₂) las 24 horas del día, analiza tu sueño y te ayuda a controlar el estrés. Y si eres amante del deporte, esto te encantará: tiene más de 150 modos deportivos, 10 cursos de carrera integrados y reconocimiento automático de movimientos. Da igual si corres o andas, la Xiaomi Smart Band 9 Pro reconoce tu postura para ayudarte a mejorar tu técnica.

Además de todo lo que acabamos de comentar, cuenta con posicionamiento GNSS independiente con cinco satélites, brújula integrada y un motor lineal con más de 20 modos de vibración para que no te pierdas ninguna notificación. Por último, pero no menos importante, su batería puede durar hasta 21 días con un uso típico.

Como puedes ver, la Xiaomi Smart Band 9 Pro es mucho más que una pulsera de actividad. De hecho, podríamos decir que ofrece lo mismo que cualquier smartwatch. Dicho esto, ahora que está en oferta es un buen momento para comprarla. ¡Aprovecha!

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.