Más resolución, más productividad: el precio de este monitor 4K LG roza su mínimo histórico

Uno de los monitores 4K UHD más baratos de LG vuelve a estar en oferta, pasando a ser una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 200 euros. Si la idea de renovar tu monitor rondaba tu cabeza y buscabas una oferta irresistible, te recomendamos echarle un vistazo, puede que te interese. Por sus características, es perfecto para trabajar. Ahora bien, también da la talla a la hora de jugar, aunque no haya sido diseñado para tal fin.

En el momento de escribir estas líneas el LG 27US500-W está disponible por 191,74 euros en Amazon y 199 euros en PcComponentes, frente a los 250 euros habituales. Por lo tanto, estamos hablamos de un ahorro de hasta 58,26 euros, lo que lo coloca en una posición difícil de ignorar para quienes buscan mejorar su espacio de trabajo sin disparar el presupuesto.

Llévate el LG 27US500-W a precio de derribo en Amazon

El panel de este monitor ofrece colores precisos y naturales LG

Este monitor de 27 pulgadas ofrece una resolución 4K UHD (3840 x 2160 píxeles), lo garantiza una gran nitidez y el nivel de detalle si lo comparamos con un monitor 1080p o 1440p. Al ser un panel IPS, lo ángulos de visión son muy buenos y los colores naturales, sin nada de saturación. Esto hace que sea ideal para ofimática, editar fotos y mucho más.

Si bien no es un monitor gaming, es compatible con HDR10, que mejora el contraste y la viveza de los colores, aportando una experiencia más realista en imágenes y vídeos. Tampoco está de más mencionar que tiene un tiempo de respuesta de 5 ms y una tasa de refresco de 60 Hz. Esto último puede parecer poco para los tiempos que corren, pero hay que tener en cuenta que se trata de un monitor de gama de entrada, por lo que no sería justo pedirle lo mismo que a un modelo más caro.

El diseño minimalista en color blanco aporta un toque elegante y moderno al escritorio, mientras que su compatibilidad con montaje VESA permite adaptarlo fácilmente a brazos articulados o soportes. A nivel de conectividad tiene dos puertos HDMI, un DisplayPort y una toma para auriculares.

Da igual si tienes un PC o un Mac, este monitor es un acierto. Aprovecha que está en oferta y no lo dejes escapar, tendrás monitor para muchos años. Además, LG suele ser sinónimo de calidad, razón de más para decantarse por el LG 27US500-W.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.