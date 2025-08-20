De oferta el reloj que convierte cada carrera en datos para mejorar tu rendimiento

Sabes tan bien como yo que correr nunca ha sido solo cuestión de ponerse las zapatillas y salir a la calle. Si practicas este deporte sabes que la diferencia entre estancarse o mejorar está en los datos: en conocer tu ritmo, controlar el pulso, saber gestionar la recuperación, planificar cada sesión... De ahí que los relojes deportivos se hayan convertido en una extensión natural del corredor moderno.

Son herramientas que miden, orientan y motivan y que, normalmente, te acompañan durante todo el día. Por eso es tan importante elegir un modelo que se adapte a ti y que te guste utilizar. Y, para localizarlo, me he vuelto a sumergir en esta campaña de AliExpress en la que podemos encontrar prácticamente cualquier producto rebajado, incluido el Garmin Forerunner 165, uno de los modelos más buscados por corredores. Se queda a solo 143 euros si utilizamos el cupón A4AESBS25 en el momento de hacer nuestra compra.

Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 279,99 euros, y es algo que puedes comprobar en la web de Garmin. Aplicando este cupón nos podemos ahorrar 137 euros en su compra, que no es poca cosa. Y este no es el único cupón que podrás utilizar en esta selección de artículos de AliExpress. En función del importe final de tu cesta, podrás elegir entre estos:

Garmin Forerunner 165: precisión y métricas avanzadas para corredores

El Forerunner 165 mantiene esa estética deportiva que caracteriza a los relojes Garmin. Cuenta con una caja ligera que busca ser cómoda incluso ante entrenamientos largos y que le hace pesar solo 39 gramos, así que ni te darás cuenta de que lo llevas puesto. No en vano, es uno de los modelos más ligeros de su segmento, ideal para quienes quieran que el reloj desaparezca de su muñeca durante las carreras y entrenamientos.

Su pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas ofrece una resolución de 390 x 390 píxeles. Se trata de un nivel de nitidez y de un brillo superior al que tenían generaciones anteriores, lo que significa que podrás consultar métricas en cualquier situación, incluso bajo el sol directo. Su interfaz táctil se combina con botones físicos para que puedas tener un mayor control en cualquier situación, incluso con las manos sudadas o mojadas. Y, por supuesto, es resistente al agua hasta 50 metros, para que te puedas duchar y nadar con él puesto.

Uno de sus apartados clave es la fiabilidad de su GPS. Y es que el Forerunner 165 incorpora GNSS multibanda, que mejora la precisión en entornos urbanos con edificios altos, pero también en zonas de montaña con una cobertura complicada. El reloj registra métricas esenciales como la distancia, el ritmo, la cadencia... pero también información avanzada, como la predicción de carrera o la estimación de recuperación. Esto lo convierte en un dispositivo pensado para orientar y optimizar tus entrenamientos.

Incluye más de 25 modos deportivos entre los que seguramente estén los que sueles practicar. Y, por supuesto, en él podrás recibir notificaciones, controlar la música de tu teléfono e incluso pagar a través de Garmin Pay. Un reloj muy completo para su rango de precio, que encaja tanto para corredores que quieren dar el salto desde una pulsera más básica como para deportistas que buscan métricas avanzadas sin tener que invertir en un Fenix o un Forerunner 965.

