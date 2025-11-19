Pantalla curva y memoria de sobra: este móvil Motorola tiene un precio muy atractivo tras esta rebaja

Tenemos que hablar de un móvil Motorola de gama media que poco o nada tiene que envidar a sus rivales, y no es otro que el motorola moto g85, un dispositivo que suele estar disponible por unos 229 euros cuando está en oferta. No obstante, en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en Amazon por 169 euros. Por cierto, estamos hablando del modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Por sus características, que veremos a continuación, es un smartphone que no está nada mal y, sin duda, merece la pena comprarlo, sobre ahora que está rebajado 60 euros. A todo esto, si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que la mayoría hablan muy bien del motorola moto g85. Dicho esto, si tenías pensado cambiar de móvil, ahora es un buen momento.

Un buen móvil de gama media con almacenamiento ampliable

Cuando ves este Motorola por primera vez es imposible no fijarse en su pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas que le da un toque premium. A nivel de calidad de imagen, no decepciona, y aquí tiene mucho que ver la resolución de 2.400 por 1.080 píxeles, los colores vibrantes y la tasa de refresco de 120 Hz. El pico de brillo de 1.600 nits hace que se vea decentemente en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol.

Para que el sistema operativo y las aplicaciones de forma rápida y fluida, Motorola ha apostado por el chip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 y 12 GB de RAM. Esto garantiza un buen rendimiento bajo cualquier escenario. Y si hablamos de almacenamiento, los 256 GB tendrían que ser suficientes para la mayoría de los usuarios. Ahora bien, aquellos que necesiten más espacio, pueden ampliar el almacenamiento con una tarjeta microSD.

El apartado fotográfico también está a la altura de lo esperado. Aquí encontramos un sensor principal Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS). Con esta cámara las fotos salen nítidas y los vídeos muy estables. También cuenta con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles.

Por último, no está de más mencionar que lleva una batería de 5.000 mAh. Esto quiere decir que, en un principio, no tendrías que cargar el móvil a media tarde. Además, soporta carga rápida de 30 vatios. No es la más rápida, pero tampoco tendrás que esperar mucho para que el nivel de carga pase del 0 al 100 %.

Después de hablar hablado de sus características y precio, no hace falta decir que el motorola moto g85 es un acierto. Si tienes un presupuesto muy ajustado y estás buscando un móvil de gama media equilibrado y con un precio atractivo, aquí tienes uno que no te defraudará.

