Patinete iScooter con motor de 650 W, doble suspensión y hasta 45 km de autonomía baja 185 euros su precio

Moverse por la ciudad nunca ha sido tan estresante como a mí. El tráfico, los horarios imposibles del transporte público, la falta de aparcamiento... Todo convierte cada desplazamiento corto en una pequeña odisea. Y es justo ahí donde cobran protagonismo los patinetes eléctricos, como una forma de recuperar tiempo, libertad y algo de aire en los trayectos del día a día.

El iScooter i10 siempre me ha parecido una buena opción en este sentido, pero me lo parece todavía más ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress. Al utilizar el cupón AEES25 se queda a 255 euros, una rebaja de 185 euros respecto a su precio oficial de 439 euros, que es el que puedes ver en la web de iScooter. Si está tan rebajado es porque pertenece a esta campaña de AliExpress en la que podemos utilizar estos cupones para ahorrar lo máximo posible en nuestras compras:

AEES25 : 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros AEES12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros AEES08 : 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

iScooter i10: potencia, autonomía y comodidad

El iScooter i10 tiene un diseño que transmite estabilidad desde el primer vistazo. Su base amplia y antideslizante, su estructura metálica reforzada o si manillar firme con pantalla LED a color hacen de él un aparato en el que puedes confiar para tus desplazamientos diarios. Es verdad que sus 20 kg de peso no lo hacen el más ligero del mercado, pero sí uno de los más equilibrados entre robustez y portabilidad.

Las ruedas de 10 pulgadas con cámara de aire y su doble suspensión, trasera y delantera, marcan la diferencia en el uso real. Cada bache y cada irregularidad del terreno se filtran con suavidad, y es algo que se nota en trayectos largos. Hasta los puños del manillar están bien pensados y ofrecen un agarre cómodo y antideslizante. Por todo esto, el i10 transmite la sensación de patinete bien construido, duradero y estable.

El corazón del iScooter i10 es un motor de 650 W capaz de alcanzar velocidades de hasta 40 km/hora, aunque viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa vigente. Más allá de cifras, lo que nos importa es que acelera con decisión pero sin tirones y mantiene la fuerza en subidas moderadas, incluso con un conductor de hasta 120 kg.

Cuenta con un sistema de control inteligente que se encarga de distribuir la energía en función del modo que elijas, desde el Eco hasta el Sport, para adaptar el rendimiento al entorno y a la autonomía que necesites. En la práctica, que es lo que nos interesa, se mueve con soltura por ciudad.

Su batería ofrece hasta 45 km de autonomía, una cifra que puede variar en función del modo de conducción, el peso del usuario y el terreno, pero que en condiciones reales se puede traducir en unos 35-40 km de uso mixto. Así que podrás ir y volver al trabajo o a clase sin pensar en el cargador.

Su sistema de frenos combina un freno de disco trasero con un freno electrónico delantero, ofreciendo una respuesta progresiva que evita bloqueos bruscos. También tiene un sistema de recuperación de la energía que aprovecha las frenadas para recargar parcialmente la batería. Y su control de velocidad te permite mantener un ritmo constante sin tener que mantener presionado el acelerador, algo muy cómodo en trayectos largos.

En el panel digital del manillar verás la velocidad, el modo que estás utilizando, la batería restante... Ya ves que lo que busca es mejorar tu rutina diaria. Es un patinete potente, cómodo y, ahora más accesible que nunca gracias a esta oferta de AliExpress que no deberías dejar pasar si buscas un patinete de estas características.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.