Este HONOR demuestra que la gama alta no es cuestión de precio, sino de experiencia

Hay móviles que entran por los ojos y otros que se ganan la confianza poco a poco. Probablemente los primeros brillen en los escaparates, en las fotos de Instagram o sobre una mesa. Pero los segundos brillan cuando los usas. Sin duda, el HONOR 400 Pro pertenece a esta segunda categoría.

He tenido la suerte de tenerlo en mis manos y te puedo decir que, desde que lo sostienes por primera vez, transmite serenidad. Está bien hecho, está bien pensado. Es un móvil muy equilibrado. Y, gracias a esta oferta de AliExpress, demuestra que no hace falta pagar una fortuna para sentir que tienes algo bueno entre manos. El HONOR 400 Pro tiene un precio oficial de 649 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de HONOR. Sin embargo, lo podemos comprar por 450 euros si utilizamos el cupón AEES40 en el momento de hacer nuestro pedido.

Si lo podemos conseguir a este precio es gracias a esta campaña de AliExpress y a los cupones que pone a nuestra disposición, que son los siguientes:

AEES40: 40 euros de descuento en compras iguales o superiores a 329 euros

AEES25: 25 euros de descuento en compras iguales o superiores a 209 euros

AEES12: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 109 euros

AEES08: 8 euros de descuento en compras iguales o superiores a 69 euros

AEES04: 4 euros de descuento en compras iguales o superiores a 35 euros

HONOR 400 Pro: diseño, cámara y fluidez con 200 € de descuento

Está claro que HONOR ha entendido el lenguaje de la elegancia. Su último modelo, el 400 Pro, combina curvas suaves, un cuerpo sólido y una trasera satinada que refleja la luz. El módulo de cámaras está muy bien integrado, es como si no hubiera nada que destaque ni que distraiga. Es un móvil más robusto de lo que parece, pesa 205 gramos. Pero es verdad que ese peso está muy bien distribuido para ser cómodo de utilizar. Además, su resistencia IP68 te permite usarlo sin miedo y con esa seguridad adicional que siempre agradecemos.

Este móvil monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y capaz de moverse con especial suavidad. El contraste, el color y el brillo crean una sensación de claridad constante, así que dará igual si estás bajo o el sol o en la cama a oscuras, siempre se ve bien. Tiene una ligera curvatura hacia los bordes y un modo de luz azul reducida que te permitirá utilizarlo durante largas jornadas sin que se te cansen los ojos.

El Snapdragon 8 Gen 3 es el corazón de este móvil, y se nota. Se trata de un chip de gama alta que te permitirá abrir una app tras otras, editar fotos, jugar o trabajar en multitarea sin problema. Todo se mueve con una especie de fuerza silenciosa gracias a la que no tendrás que renunciar a nada. Sus 12 GB de RAM y sus 512 GB de almacenamiento interno completan el conjunto, ofreciendo un rendimiento capaz de competir con modelos que cuestan cientos de euros más.

Su cámara principal de 200 megapíxeles sorprende más allá de los números. Tiene estabilización óptica para dar a las fotos un amplio rango dinámico y colores naturales. Le acompaña un teleobjetivo de 50 megapíxeles que te permitirá acercarte sin perder calidad, y un ultra angular de 12 megapíxeles que amplía las tomas sin deformarlas. Para tus selfies, la cámara frontal de 50 megapíxeles ofrece retratos naturales y bien iluminados.

También se agradece que un móvil grande, como este, dé un paso adelante en términos de batería. Viene con 5300 mAh y con la eficiencia que le permite su procesador, superando con facilidad el día y medio de uso. Pero su verdadero as bajo la manga viene en su carga rápida de 100 W que, en cosa de media hora, te habrá devuelto el 100% de la batería.

Es el típico teléfono agradable de usar. El lector de huellas bajo la pantalla responde al instante, la interfaz es acogedora. Transmite la sensación de producto muy completo en el que no echarás nada en falta. Y ahora que tiene 200 euros de descuento es como para mirarlo con algo más de detenimiento.

