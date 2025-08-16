Candidato a mejor móvil de 2025: este HONOR de gama alta con cámara sobresaliente está rebajado más de 300 euros

No todos los días aparece la oportunidad de comprar un móvil que lo tenga todo a un precio más reducido. Pero déjame decirte que, si quieres dar el salto a la gama alta, el HONOR Magic7 Pro puede ser tu mejor jugada en estos momentos: diseño premium, gran presencia de la IA, cámara alucinante y actualizaciones garantizadas durante años por un precio que merece mucho la pena, pues ha caído en picado.

A pesar de tener un precio recomendado de 1.299 euros, ahora es posible llevarnos esta maravillosa creación de HONOR a un precio más accesible, ya que está con un descuento de algo más de 300 euros que lo deja por unos 999,97 euros en Amazon, un precio más que razonable para plantar cara a los modelos más caros de la competencia.

Compra el HONOR Magic7 Pro 5G con un descuento de 300 euros

El HONOR Magic7 Pro 5G es uno de los mejores teléfonos de gama alta que se han lanzado este 2025. Sube el listón en fotografía, potencia e integración de funciones con inteligencia artificial con respecto a la anterior generación, y todo ello con un diseño premium que es una maravilla. Cuenta con un marco de aluminio, una trasera de vidrio mate, un gran módulo de cámara circular y una certificación IP69. Aunque no es de los móviles más ligeros en las manos, pero sigue siendo muy cómodo.

A nivel visual también es cierto que planta cara a cualquier otro terminal, pues monta una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con una ligera curvatura en los cuatro lados, la cual llega a ofrecernos una resolución 2K, una tasa de refresco adaptativo de 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 5.000 nits en modo HDR. A lo que debemos sumarle unos altavoces que garantizan un sonido impresionante, de los mejores que hemos probado.

En cuanto rendimiento, usar este teléfono que nos ha encantado. Da un salto contundente con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un chip de ocho núcleos que alcanza los 4,32 GHz y ofrece un desempeño sobresaliente en cualquier escenario. Le acompañan 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, todo funcionando bajo una capa de personalización MagicOS 9.0 basada en Android 15, con la promesa de recibir actualizaciones durante cuatro años. En definitiva, potencia, fluidez y espacio no serán un problema.

Como buen amante de la fotografía, tengo claro que la gran baza de este terminal son sus cámaras. Pocas veces se ve algo tan completo en un terminal, y aquí tenemos una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP con apertura variable, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 200 MP con zoom asistido por IA para hacer fotos o vídeos con una calidad profesional. Al darle la vuelta, su cámara frontal de 50 MP pone la guinda al pastel.

Por último, nos queda comentar cómo se comporta en cuanto a autonomía, donde la protagonista es una batería de 5.270 mAh que asegura algo más de un día de uso, además de que admite una bestial carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 80 W para obtener el máximo porcentaje en menos de una hora. Con todo esto, estamos frente a un móvil que se sienta en la misma mesa de los mejores teléfonos de marcas como Apple o Samsung, y ahora por un precio que lo hace aún más interesante.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.