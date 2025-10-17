Ya puedes hacerte con el iPhone más fino lanzado hasta la fecha por menos del precio recomendado

Junto con los diferentes modelos de iPhone 17, Apple también lanzó el iPhone Air, un smartphone que destaca por ser muy fino. Esto último no ha impedido que en su interior lleve un procesador muy potente, que ofrece un buen rendimiento incluso en los juegos más exigentes. Pues bien, aunque parezca increíble, ya está en oferta y puedes conseguirlo por menos de lo que vale en la web de Apple.

El iPhone Air de 256 GB tiene un precio recomendado de 1.219 euros, pero lo puedes encontrar por 1.169 euros en Amazon y por 1.199 euros en MediaMarkt. No hace falta decir que es un móvil que está muy bien valorado por parte de los usuarios, como la mayoría de los dispositivos que lanza Apple. Si esta oferta te interesa y decides comprarlo, te recomendamos hacerlo cuanto antes, ya que no sabemos cuánto tiempo estará disponible a un precio menor al habitual.

Más allá de ser muy fino, también es un móvil muy potente

Con este móvil, Apple ha reescrito las reglas del diseño al crear el iPhone más delgado lanzado hasta la fecha. Con un grosor de apenas 5,6 milímetros y un peso que se siente increíblemente ligero en la mano gracias a su estructura de titanio, el dispositivo no pasa desapercibido. Aquí los de Cupertino han hecho un buen trabajo, como de costumbre. A fin de cuentas, estamos hablando de un smartphone prémium.

A pesar de su esbelta figura, en su interior lleva el chip A19 Pro, el mismo que está presente en el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Este procesador ha sido diseñado para sacar el máximo partido a las nuevas funciones de Apple Intelligence que se integran con iOS 26. Por otro lado, su impresionante pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas, que ahora incluye tecnología ProMotion con una tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 3.000 nits en exteriores, ofrece una nitidez, fluidez y visibilidad inigualables bajo cualquier condición de luz.

Donde el Air realmente sorprende es en el apartado que todos temían: la autonomía. Aunque su batería es de tan solo 3.149 mAh, gracias a la buena optimización del sistema operativo y la eficiencia del chip A19 Pro, ofrece una autonomía de hasta 27 horas de reproducción de vídeo. ¿Y que hay del apartado fotográfico? Aquí los de Cupertino apostaron por poner una única cámara trasera (un sensor principal Fusion de 48 megapíxeles con capacidad de simular un teleobjetivo óptico de 2x). La calidad de las fotos sigue siendo excelente gracias al nuevo sensor y al procesamiento de imagen avanzado de Apple.

Por lo tanto, la pregunta de si merece la pena comprar el iPhone Air tiene una respuesta clara: sí, para el usuario que prioriza el diseño, la ergonomía y la sensación prémium. Si es tu caso, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta, no te arrepentirás.

