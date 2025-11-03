Smartphones
Xiaomi
Xiaomi
Compra el nuevo smartphone Xiaomi 15T con casi 200 euros de descuento
El nuevo Xiaomi 15T es uno de esos móviles de gama media premium que, a la hora de usarlo, se siente como si fuese un gama alta. Es uno de los modelos con los que la marca ha renovado este 2025 su exitosa familia 'T' y a nivel de diseño vemos algún que otro cambio, pues nos encontramos con un marco de plástico resistente, una trasera de fibra de vidrio, un módulo de cámara más refinado, una certificación IP68 y está disponible en tres colores diferentes que le sientan de lujo.
Nosotros ya hemos tenido la suerte de tenerlo en las manos para analizarlo, y no hay dudas de que su pantalla sigue jugando en las grandes ligas al montar un panel AMOLED de 6,83 pulgadas que nos permite disfrutar de una imagen ultranítida gracias a su resolución de 2772 x 1280 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo que alcanza un pico máximo de 3.200 nits y compatibilidad con alguno de los principales formatos de alto rango dinámico, como lo son Dolby Vision y HDR10+, para ver hasta series o películas con mejor calidad. Todo sin dejar de lado que está protegida con Gorilla Glass 7i.
Lo mismo podemos decir de su apartado fotográfico, que una vez más ha sido creado mano a mano con Leica para seguir demostrándonos que un móvil puede sustituir a una cámara digital. No lo podemos comparar con el Xiaomi 15 Ultra, que es el móvil con mejor cámara que puedes encontrar a día de hoy, pero los buenos resultados están más que asegurados al apostar por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom 2x en la parte trasera, además de que podemos grabar vídeos con una resolución 4K a 60 fps. Y donde tampoco hay fallo es en su cámara frontal de 32 MP, que siempre estará preparada para hacer selfies.
Bajo el capó lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 8400 con una gran potencia para defenderse sin handicaps tanto en tareas diarias como en juegos exigentes, el cual se apoya nada más y nada menos que en una memoria RAM de 12 GB, que se hace notar en multitarea, y un almacenamiento de 256 GB que da de sobra para la gran mayoría de casos.
Y si hablamos sobre su software, este terminal estrena HyperOS 3, una capa de personalización rápida, más limpia y muy personalizable que está basada en Android 16, así que tenemos acceso a algunas de las últimas novedades y la IA está más presente que nunca. En definitiva, si estás acostumbrado a usar otros smartphones de Xiaomi, la mejora es bastante notable, y lo mejor es que nos promete hasta cinco años de actualizaciones.
Antes de poner punto y final, toca rematar con su apartado de autonomía, donde la gran protagonista es una batería con 5.500 mAh de capacidad. Esta es capaz de aguantar más de un día completo de uso. De hecho, llega a rozar los dos días completos si no le damos demasiada caña durante el primer día. Y por si no fuese suficiente, admite una carga rápida de 67 W para obtener el 100% de la batería lo antes posible.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.