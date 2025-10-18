Parece un iPad, cuesta 50 euros y reconoce tu cara: la tablet con 12GB de RAM más loca del mes

Cada cierto tiempo aparece una tablet que rompe esquemas, y este mes el título se lo lleva la Teclast P30. Su diseño recuerda inevitablemente a un iPad, pero su precio no tiene nada que ver: ahora puede conseguirse por 53,13€ en AliExpress con el código AEES04, una cifra casi absurda si tenemos en cuenta todo lo que ofrece.

Más que una tablet barata: una pequeña “todo en uno” para el día a día

Teclast P30 Aliexpress Aliexpress

La Teclast P30 monta una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con buena nitidez y colores equilibrados, perfecta para estudiar, ver series o navegar sin forzar la vista. Bajo el capó, sorprende su procesador de ocho núcleos Unisoc T606, que junto con hasta 12GB de RAM (4GB físicos + 8GB de expansión virtual) permite un rendimiento fluido incluso con varias aplicaciones abiertas.

Otro detalle inesperado es su Android 14, la versión más reciente del sistema operativo de Google, algo poco habitual en tablets tan asequibles. Esto se traduce en una experiencia más estable, con mejor gestión de batería y compatibilidad total con las últimas apps.

La batería, de 6000 mAh, ofrece varias horas de reproducción continua y se carga mediante USB-C, mientras que la conectividad Wi-Fi de doble banda (2,4 y 5 GHz) garantiza una conexión estable. Y como extra curioso, incluye reconocimiento facial, una función que ni siquiera muchos modelos de gama media ofrecen.

Por qué está dando tanto que hablar

Hasta 12GB de RAM con expansión virtual.

Pantalla de 10,1 pulgadas, ideal para ocio o trabajo.

ideal para ocio o trabajo. Android 14 preinstalado y actualizaciones recientes.

Reconocimiento facial y Wi-Fi de doble banda.

Precio casi imbatible: poco más de 50€.

Sin pretensiones y sin artificios, la Teclast P30 demuestra que no hace falta gastar mucho para tener una tablet completa, moderna y sorprendentemente fluida. Perfecta para estudiantes, niños o para quienes simplemente buscan una pantalla más grande para su día a día sin rascarse el bolsillo.

