No pesa, no hace ruido y lo arregla todo: el invento más útil que ha pasado por Amazon este año por solo 20 euros

Hay inventos que cambian la forma en la que haces las cosas sin que te des cuenta.

El atornillador eléctrico HYCHIKA es uno de ellos. Compacto, silencioso y sorprendentemente potente, se ha convertido en el nuevo imprescindible de los hogares españoles por una razón muy simple: lo arregla todo sin esfuerzo. Desde montar muebles de IKEA hasta ajustar una bisagra o colgar un cuadro, este pequeño dispositivo se ha ganado su fama como “la herramienta que cualquiera puede usar”, incluso sin experiencia.

Pequeño pero imparable

A pesar de su tamaño reducido, el HYCHIKA ofrece un par máximo de 6 Nm, más que suficiente para la mayoría de tareas domésticas. Su batería recargable de 2.0Ah se carga por USB en pocas horas y ofrece una gran autonomía, mientras que la luz LED integrada actúa como linterna, iluminando incluso los rincones más difíciles.

El pack incluye 35 accesorios y un maletín compacto, lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para casa como para el coche o viajes.

Silencioso, ligero y siempre a mano

Pesa poco más de medio kilo, se maneja con una sola mano y es tan silencioso que puedes usarlo de noche sin despertar a nadie. Además, su diseño ergonómico y el sistema de rotación reversible hacen que atornillar y desatornillar sea más rápido que buscar un destornillador manual.

Por solo 20 €, el HYCHIKA no solo sustituye medio cajón de herramientas: te hace sentir que puedes arreglar cualquier cosa tú mismo. No es casualidad que se haya convertido en uno de los productos de bricolaje más vendidos (y mejor valorados) de Amazon este año.

