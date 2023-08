Protege tu hogar de la ola de calor gracias a Lidl

Ya lo habían avisado y se está convirtiendo en una realidad, y es que la tercera (o cuarta)ola de calor de este verano está pasando factura, ya no solo a las personas mayores y los niños pequeños que en estos casos son los más vulnerables, si no que no nos deja respirar ni de día ni de noche en la mayor parte de España.

Es en estos días de altas temperaturas cuando nos acordamos de que no tenemos nuestra casa acondicionada para pasar el verano, o cuando realmente se ve que algunos de los productos que compramos no son lo suficientemente aislantes cuando las temperaturas no dan tregua.

Lidl tiene entre uno de sus productos más vendidos un estor plisado que será el producto top del verano, ya que puedes utilizarlo como mejor te convenga, para puertas o ventanas, y gracias a su funcionalidad y versatilidad es ideal para proteger del sol, pero también lo es para que nuestra casa quede más decorativa.

El estor, el mejor aliado contra el calor

El súper alemán tiene en su página web por menos de 10€ un estor plisado con unas medidas de 80 x 200 cm, que es ideal para para puertas y ventanas a ras del suelo. Su sistema de fijación es muy sencillo, y es recomendable para marcos de entre 4 y 24 mm de grosor. Además, el plisado tensado puede fijarse también con la puerta o la ventana inclinadas, con lo que será perfecto si usted tiene ventanas y puertas que se abaten.

Estor plisado en color gris Lidl

La anchura recortable a medida del estor es de máx. 7,5 cm a la izquierda y a la derecha. Tiene un estampado moderno de efecto arrugado que puede combinar con cualquier estancia de la casa y que podrá colocar en cocina, salón o cualquier habitación. Cuenta con 2 rieles de aluminio de alta calidad con tapas protectoras y tiradores.

Lidl tiene este estor plisado en dos colores, podrá elegir entre blanco o gris. Además, con la compra incluye el material de montaje y vídeos con instrucciones para instalar y recortar a medida el estor.

Solo debe tener en cuenta una cosa y es que el estor no es lavable, para poder limpiarlo solo deberá tener a mano un plumero o pasar la aspiradora a potencia mínima.