Vuelta al cole con 12 GB y 512 GB: esta tablet de menos de 50 euros rinde mejor que muchos portátiles en clase

¿Una tablet con 12 GB de RAM, pantalla 4K y 512 GB de almacenamiento por menos de 50 euros? Suena a exageración, pero es real. Este modelo disponible en AliExpress está llamando la atención no solo por su precio, sino por lo que ofrece. Con el cupón LARAZONESBS05 se queda en solo 49,03 euros, y tiene prestaciones que hace un par de años eran propias de ordenadores bastante caros.

Una tablet barata que no se siente barata: ¿por qué está gustando tanto?

Tablet Pad5 AliExpress AliExpress

La escena es fácil de imaginar: primer día de clase, tareas por organizar, apuntes que tomar, y la necesidad de conectarse a todo. Pero no todo el mundo quiere —ni puede— gastar cientos de euros en un portátil. Aquí entra esta tablet que, por lo que cuesta una cena en familia, ofrece mucho más de lo que parece.

Monta un procesador de 10 núcleos, tiene pantalla 4K de 10,36 pulgadas, y una memoria que sorprende: 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Sí, RAM de portátil. Y si necesitas más, admite tarjeta microSD de hasta 128 GB y hay versiones superiores de hasta 1 TB y 16 GB de RAM.

Más allá de los números, esta tablet es ideal para quienes quieren llevar todo encima: presentaciones, PDFs, apps de clase, libros… y también disfrutar después de clase con series o redes sociales. Tiene Android 12, conexión 5G, huella dactilar, desbloqueo facial, dos ranuras SIM, y cámara trasera de 32 MP que, sin ser profesional, es más que decente para fotos de apuntes o escaneos.

Usos reales y detalles que importan

Lo interesante de esta tablet no es solo lo que tiene, sino cómo puedes aprovecharla. Para estudiantes que quieren ir ligeros pero no depender del móvil, es una solución completa: sirve para leer, escribir, conectarse por Wi-Fi o datos, y hasta hacer videollamadas con buena cámara frontal (16 MP).

La batería de 12000 mAh aguanta jornada y media sin problemas, y viene con todo lo necesario: cargador, cable, manual. Su sistema multilenguaje la hace ideal para cualquier perfil, incluso para quienes la quieren como regalo tecnológico útil sin arruinarse.

También puede servir como “segundo dispositivo” para quienes ya tienen portátil, pero necesitan algo más ágil y cómodo de llevar. O incluso como sustituto completo si tus tareas no son demasiado exigentes. Apps de ofimática, navegador, correo, plataformas educativas… todo va fluido gracias a su RAM.

Y si te mueves mucho, puedes ponerle una SIM y tener conexión estés donde estés. Algo que en un portátil típico no viene de serie.

Con specs que hace poco eran impensables por este precio, esta tablet se está ganando su hueco en muchas mochilas.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.