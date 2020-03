La consellera de Sanidad enciende al personal sanitario en plena crisis de coronavirus

“La casuística es muy elevada. Hay profesionales que entraron en contacto a través de la familia o a lo mejor hicieron un viaje e importaron el virus. La casuística es enorme, no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido”. Estas son las declaraciones que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, realizó ayer cuando se le preguntó a qué se debía el elevado porcentaje de personal sanitario.

Esta afirmación provocó un enfado monumental en el colectivo. El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de la Comunitat Valenciana y el Consejo de Enfermería de esta región han exigido, en sendos comunicados, a la consellera de Sanidad que rectifique el posible contagio por coronavirus de una parte del personal sanitario.

A última hora de la noche, Barceló pidió disculpas, admitió que sus declaraciones habían sido “desafortunadas” y añadía: “No duden que soy muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran, día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada”,

Por la mañana, la consellera había insistido en la idea de que el motivo de los contagios del personal sanitario no era únicamente la falta de material de protección. “En algunos casos no tenemos la fuente porque hemos perdido la trazabilidad de saber desde los primeros casos cuáles eran los contagios o dónde podía haber sido contagiado, en estos momentos la trazabilidad se ha perdido. Pero son distintas fuentes, no hay una única fuente”.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana, integrado por los Colegios de Alicante, Castellón y Valencia, remarca que el 15 por ciento de los afectados por coronavirus es personal sanitario, “cifra muy superior a otros países europeos inclusive a Italia que está en torno a un 8 por ciento”. “Este personal sanitario está trabajando en primera línea con medios de protección escasos e inadecuados, anteponiendo la salud de la población a la suya propia”.

Por ello, exigió “una rectificación inmediata y una disculpa a todo el personal sanitario que con su dedicación y entrega está poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, y en caso de que la consellera no asuma sus responsabilidades” pedirá “su cese fulminante”.

El Consejo autonómico seguirá exigiendo medidas adecuadas de protección personal, ya que la principal vía de contagio es el contacto directo con el enfermo, y las pruebas diagnósticas al personal sanitario de forma prioritaria para evitar la propagación del coronavirus a sus pacientes y a sus familias.

Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova), a través de su presidente, Juan José Tirado, rechazó “enérgicamente” esas declaraciones de Ana Barceló.

Su posterior aclaración en Twitter, después la Conselleria emitió un comunicado oficial, matizando que se podían haber contagiado también “por la exposición en primera línea”, “más parece una forma de aplacar los ánimos que ha conseguido encender todavía más de lo que están por las dramáticas condiciones en las que los profesionales sanitarios están teniendo que realizar su trabajo por culpa de la incompetencia y falta de previsión y sensibilidad de nuestros representantes políticos”.

Esta entidad y los colegios de Enfermería de las tres provincias tienen previsto mantener hoy una reunión con responsables de la Conselleria para abordar la situación en las que están teniendo que trabajar las enfermeras durante esta crisis sanitaria.

“En ella, van a dejar patente su malestar y rechazo por esta gravísima falta de consideración de la consellera”.