La sanidad valenciana confirma 29 nuevas muertes mientras abre las puertas a acoger enfermos de otras autonomías

La Conselleria de Sanidad ha informado hoy de 398 nuevos casos positivos por coronavirus en la Comunitat valenciana (27 en la provincia de Castellón, 182 en la de Alicante y 189 en la de Valencia). A fecha de hoy, el número total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 5.508 personas (la mayoría de ellas, 2.874, en la provincia de Valencia). En cuanto al número de personas ingresadas, estas ascienden a 2.189, de las cuales 356 se encuentran en la UCI (casi la mitad de ellas hospitalizadas en la provincia de Catellón). El tiempo medio de estancia en las UCI es de entre ocho y diez días.

La consellera del ramo, Ana Barceló, también ha informado de que el número de fallecido por covid-19 asciende ya a 339 (29 más que ayer), mientras que 892 profesionales sanitarios han dado positivo. Asimismo, se ha dado el alta a 200 pacientes y 14.733 pruebas han resultado negativas.

En cuanto a la situación de las residencias de ancianos, Barceló ha señalado que actualmente 72 de ellas presentan casos y que en total 431 usuarios han dado positivo por coronavirus, al igual que 132 trabajadores de estos centros. Ya son 81 los residentes que han fallecido desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, la Conselleria mantiene otras 7 residencias de ancianos bajo vigilancia.

Pese a ello, el Departamento de Barceló, junto con el de la vicepresidenta Mónica Oltra, aún no han establecido un protocolo que permita sacar a los residentes no infectados de los centros para que sus familias les puedan llevar a casa. “No hemos llegado a conclusiones”, ha señalado al respecto la consellera. Barceló también ha anunciado hoy que, por “sensibilidad” y por petición de los allegados, Sanidad ya no facilitará datos de decesos por residencia.

Valencia solidaria

Actualmente ocho comunidades autónomas se hayan al borde del colapso por déficit de UCI, siendo Cataluña una de ellas. Sobre la posibilidad de que se derivaran pacientes de esta zona a Castellón, la consellera ha negado que se haya realizado ninguna petición al respecto al tiempo que ha señalado que la Comunitat Valenciana aún dispone de 245 camas de “críticos” sin ocupar, es decir, se encuentra al 68 por ciento de ocupación. Todas ellas disponen de respirador.

Esta situación permitiría, ha apuntado, acoger a pacientes de otras autonomías si la situación lo requiera -"ayudaremos y estaremos en disposición de ser solidarios donde se nos solicite"-, aunque no ha especificado ni dónde ni cuándo, ya que se trata de una decisión que se tomará desde el Gobierno central. “Hay un mando único".

Barceló tampoco ha querido dar datos acerca de cómo afectó el éxodo madrileño a tierras valencianas tras el cierre de esta comunidad y cuántos de los ingresados proceden de la capital española. “Un paciente es un paciente. Somos iguales ante la enfermedad; independientemente de nuestra etnia o lugar de procedencia. A todos se les atiende por igual”.

La consellera considera que estos datos no sirven para calcular la trazabilidad de los contagios. “Esta se perdió hace mucho tiempo. A finales de febrero aún podíamos saber de dónde venían, pero ahora...”- .

Por otra parte, Barceló ha negado la saturación en los departamentos que gestionan la pandemia y falta de coordinación entre administraciones pese a los retrasos en la puesta en marcha de algunos planes anunciados hace días, como el protocolo para que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos ingresados; el de las residencias de ancianos, la puesta en marcha de una “App” que permita hacer un seguimiento de los pacientes con covid-19 o que los plazos para la apertura de los hospitales de campaña no se están cumpliendo. “No estamos desbordando. Todo el mundo está trabajando mucho; como toda la sociedad. No son cuestiones sencillas”.