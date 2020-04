Marzà rectifica y acierta

Rectificar es de sabios, afirma el refranero popular en una derivada de la frase pronunciada por el gran Marco Tulio Cicerón. Es lo que ha hecho, para asombro de muchos, entre ellos yo, el conseller de Educación, Vicent Marzà, inclinado en general a impartir e imponer doctrina en sincronía con su ideología de izquierda radical y tintes pancatalanistas, como corresponde a su afiliación en Compromís.

Esta vez, sin embargo, reconozco su actitud flexible al rectificar su orden de negar a los alumnos sin recursos de los colegios concertados las tablets que repartirá su Departamento y que en principio sólo recibirían los centros públicos. Esta vez, Marzá ha estado receptivo a la protesta y la racionalidad, lo cual le honra. Conviene recordar que dialogar significa poner nuestras convicciones al mismo nivel que las de los demás. Imponer sin escuchar conduce muchas veces al error.

He criticado en ocasiones desde estas líneas la política de Vicent Marzà, especialmente cuando pretende conculcar el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos con el propósito de doblegar voluntades e instaurar un pensamiento único. Ahora no me duelen prendas en reconocer el acierto de oír a los afectados, los alumnos sin recursos. De eso se trata, de ayudar a todos los que lamentablemente se encuentran en esa circunstancia. Eso es lo que el conseller Marzá ha tenido en cuenta. Mi reconocimiento por ello, incluso aunque este no le pueda venir bien entre los suyos. Asi es es la vida.