Extinguido el incendio en la sala de máquinas de un buque en el Puerto de Valencia

Un incendio ya extinguido y originado en la sala de máquinas de un buque de la Terminal Transmediterránea ha llevado a activar el Plan de Emergencia Exterior del Puerto de Valencia en situación cero.

El incendio se ha declarado en la sala de máquinas del buque, situada en el sótano menos dos, según fuentes municipales, que han indicado que en principio no había personas en el interior.

Hasta el lugar han acudido ocho dotaciones de Bomberos de València, que ya han dado por extinguido el incendio.