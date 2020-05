La Ribera más cuarentena

Muy buenas razones debe tener el Gobierno de la Generalitat cuando en plena polémica sobre la discriminación a la hora de conceder el pase de una fase a otra, ha decidido limitar los derechos al Departamento de Salud de La Ribera. Los habitantes de aquella zona serán los únicos que no disfruten del permiso para celebrar reuniones de hasta diez personas. Así lo ha pedido por escrito al Ministerio de Sanidad la consellera del ramo, Ana Barceló, justificando su decisión en la “singularidad” la zona.

Este galimatías provoca la preocupación del Consell, el enfado de los afectados y la reflexión sobre las razones por las que esa zona presenta unos parámetros más negativos que otras. Las miradas se vuelven hacia el Hospital de La Ribera. En el supuesto que esta circunstancia tenga algo que ver, estoy convencido de que la responsabilidad no recae en los médicos, enfermeras y demás trabajadores, sino en las circunstancias con las que se hayan visto obligados a realizar sus labores. De ahí que el virus se haya cebado en el ellos.

Lo cierto es que este centro sanitario es de gestión pública, después de que no le prorrogaran al Grupo Ribera Salud la concesión. Como también es cierto que los otros tres que dirige este Grupo se hallan en mejores perspectivas. Los territorios de Denia y Torrevieja se encuentran en Fase 1 y el de Vinalopó no lo ha logrado porque, pese a no tener en la actualidad ningún ingresado por coronavirus, se ha visto afectado por la situación del Hospital General de Elche.

De nuevo se evidencian las ventajas de la sanidad pública de gestión privada sobre la de gestión pública. Si no ¿por qué el personal sanitario afectado por el Covid-19 es del cuatro por ciento en los centros del Grupo Ribera Salud y entre el 20 y el 25 por cien en los de gestión pública. Y no es por culpa del personal sanitario. Asi es la vida.