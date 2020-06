Catalá logra su proclamación

María José Catalá y su equipo lograron ayer su anhelado objetivo: la proclamación como presidenta del PP de la ciudad de Valencia. De esta forma evita la confrontación electoral tan repudiada por la Dirección nacional y elude la polémica sobre los porcentajes de votos de uno y otro. La espinita es que no ha sido por la ausencia de rival, sino por la anulación de algunos avales de su contrincante, que además ha protagonizado un auténtico esperpento colmado de irregularidades, como que él mismo no está afiliado en el «cap i casal».

Dicho esto, me extrañó la sorpresa de Catalá y los suyos por la aparición de una candidatura alternativa. No entiendo por qué cuando a todos se les llena la boca de democratización interna de los partidos. Aunque, para sorpresa, la lista de los avalistas del aspirante alternativo, Jesús Crespo, apadrinado por el exalcalde de Paterna, Lorenzo Agustí. Me refiero a ex dirigentes del PPCV y de los Gobiernos populares, como Paula Sánchez de León, José María Chiquillo, Pablo Landecho, Mariano Vivancos, configurando exactamente, ni una más ni una menos, las 45 firmas exigidas por los Estatutos, aunque de nada les sirvió.

Evidentemente, Crespo no tenía posibilidad siquiera de competir seriamente por el liderazgo orgánico capitalino. Catalá ya le había apabullado en la línea de salida con más de 600 avales. En cualquier caso, era una lucha desigual a juzgar por el protagonismo político de uno y otro candidato.

Es verdad que Crespo, con su iniciativa, ha mancillado de alguna forma la imagen de unidad antes referida. Estoy convencido de que a Catalá le hubiera gustado más una proclamación sin rivales y sin la oposición de parte del denominado «sector campista». Así es la vida.