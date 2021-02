Las cuentas de la covid no cuadran, solo en enero hay un exceso de 180 fallecidos

El pasado 2 de febrero la Comunitat Valenciana rompió una nueva barrera. Se superaron por primera vez los 106 fallecidos notificados en 24 horas. Los tres dígitos marcaban un trágico récord, pero no sería el último. Al día siguiente se notificaban 112, al otro 109...

A todos ellos se les certificó como causa de fallecimiento la covid. Sin embargo, la masacre que está provocando esta tercera ola en la Comunitat Valenciana parece que es aún mayor.

Según el Ministerio de Sanidad, dese el 1 de enero hasta 2 de febrero en la Comunitat Valenciana fallecido 2.178 personas más que el mes de enero de 2019. Se atribuye, por tanto, que la causa es la covid o los trágicos efectos colaterales que está produciendo el colapso sanitario valenciano.

Sin embargo, según la Conselleria de Sanidad en el mes de enero perdieron la vida debido al coronavirus 1.998 personas. Es decir, entre los datos aportados por el Ministerio, y los datos aportados por la Conselleria hay una diferencia de 180.

La diferencia más destacada se concentra en las dos últimas semanas de enero. Es el momento en el que la Comunitat Valenciana comenzó a ser líder en incidencia, en ocupación de las UCI y también en fallecidos.

Durante el mes de diciembre también se ha registrado una disparidad importante entre las cifras de decesos confirmados por la Conselleria de Sanidad por covid y los indicados en el informe sobre «Vigilancia de los excesos de mortalidad del Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo)”.

De diciembre a enero se registraron 12.345 fallecimientos en la Comunitat Valenciana. El número de años anteriores era de 8.743. Son 3.602 más, de los que 2.724 se deben a la covid, pero aún falta por determinar la causa de la muerte de 900 valencianos.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, se refiere con frecuencia a la frialdad de los datos. Insiste en que detrás de cada número hay una persona que ya no está y una familia que está sufriendo.

No obstante, el PP ya denunciado públicamente que los datos «están cocinados». El desfase entre las notificaciones del Ministerio y de la Conselleria, los días en los que se confirmaban fallecimientos que siempre se acercaban al centenar pero no llegaban... Demasiadas sospechas para las que no hay contestación.

El portavoz de Sanidad en el grupo parlamentario popular, José Juan Zaplana, ha realizado públicamente esta denuncia a la que añade la sospecha de que la Generalitat trata de reducir la cifra de ingresos hospitalarios.

El viernes aseguró que la Conselleria estaba aplicando un protocolo para que no ingresaran los pacientes de covid con neumonía si se consideraba que no tenían un alto riesgo de mortalidad. «Seleccionan a quién tratan y a quién no».

El PSPV le pidió que rectificara porque estaba poniendo en entredicho la labor de los sanitarios.