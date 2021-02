Anticorrupción pide ocho años de prisión para Jorge Rodríguez por contrataciones irregulares en Divalterra

El expresidente de la Diputación de Valencia por el PSPV-PSOE y actual alcalde de Ontinyent por La Vall ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha rechazado este miércoles la posibilidad de dimitir como primer edil y ha asegurado que aguarda esperanzado el juicio al que deberá enfrentarse por supuestos delitos de malversación y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción pide para Rodríguez ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.

Rodríguez y otras 14 personas serán juzgados próximamente por la supuesta irregularidad cometida en la contratación de altos directivos en la empresa pública Divalterra para beneficiar, según el relato del juez y el fiscal, a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones en Ontinyent, durante la visita a las obras del nuevo colector general de la localidad, que fue afectado por la DANA y cuya modernización costará 7 millones de euros.

El juez instructor del caso Alquería ha dado diez días a las defensas para que formulen sus escritos, pide a ocho de los acusados fianzas por importes que van desde los 8.227 a los algo más de 194.000 euros, a fin de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles, y determina la responsabilidad solidaria de los otros siete respecto a parte de esas sumas.

El juez dictó auto de incoación de procedimiento abreviado, que en la práctica equivale al procesamiento de los encausados, el pasado 3 de febrero, en un escrito en el cual considera que en la empresa pública Divalterra, perteneciente a la Diputación de Valencia, se nombró arbitrariamente para ocupar altos cargos a personas afines al PSOE y a Compromís incumpliendo la normativa.

Preguntado este miércoles por estos hechos, Rodríguez ha asegurado que “desde el primer momento sabíamos que llegaría el juicio, porque era imposible que la operación antiterrorista que montaron para detenernos acabase de otra forma”.

”Vemos el juicio con esperanza, porque hasta ahora el juez instructor nos ha denegado de forma sistemática lo que hemos pedido, de ahí que estemos esperanzados en la llegada del juicio. El gran debate es si los siete contratos que se hicieron están bien o mal hechos, y la supuesta malversación no es más que el dinero que cobraron esas personas por hacer su trabajo”.

Asimismo, ha lamentado que: “nos piden la misma pena de prisión que al ‘yonqui del dinero’, una persona que ha confesado haber saqueado la empresa”.

”El fiscal mantiene el mismo relato en todo este tiempo, yo creo que se podrían haber ahorrado estos años de instrucción, porque ni el juez ni el fiscal hacen referencia a todo lo aportado por las defensas. Pero a pesar de todo confiamos en la justicia”, ha afirmado.

Sobre la posibilidad de presentar la dimisión como alcalde de Ontinyent, Rodríguez ha insistido en que “sería un fraude para la ciudadanía”.

”Cuando me presenté a las elecciones ya había sucedido todo, el relato es le mismo, no ha cambiado un ápice. No nos hemos llevado ni un céntimo a casa. Solo intentamos contratar a gente que pusiese orden en una empresa saqueada por el PP de forma sistemática. Si me plantease dimitir no me hubiese presentado a las elecciones”, ha concluido.