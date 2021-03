“Hoy mismo, en la Comunitat Valenciana, 8.500 hombres pagarán 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en nuestras tres provincias. Estamos hablando de 278 millones de euros al año, es decir, el 0,24 por ciento del Producto Interior Bruto valenciano o el equivalente a la mitad del presupuesto de la Conselleria de Justicia. E insisto, todas estas cifras son aproximadas. Es de temer que la realidad sea mucho peor”. Con estos números la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha puesto sobre la mesa el negocio que supone la prostitución y ha vuelto a defender la necesidad de prohibir la prostitución.

Esta mañana se ha constituido el Fórum Valenciano para la Abolición de la Prostitución al que Bravo ha encomendado la misión de analizar, diagnosticar y proponer las posibles modificaciones normativas para la abolición de la prostitución.

Dos estudios de campo radiografiarán el fenómeno de la prostitución en la Comunitat Valenciana que llevarán a cabo la Universitat de València y la Miguel Hernández de Elche que servirán para definir el problema y desarrollar los instrumentos legales y asistenciales para afrontarlo.

Este Foro integra a la Administración autonómica, a la sociedad civil a través de entidades como el Front Abolicionista, personas expertas en la materia, juristas y, en general, cualquiera que quiera aportar sus conocimientos y experiencias para conseguir nuestro objetivo.

Bravo ha defendido que el compromiso de la Generalitat para abolir la prostitución no se limita a este foro porque se plantean otras iniciativas como una gran campaña de sensibilización y educación para concienciar, especialmente a los más jóvenes, de que pagar por sexo es una forma más de violencia de género. También se pondrá en marcha a través del Ivaspe un plan de formación específico en materia de prostitución y trata para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y se mejorarán los protocolos de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en colaboración con la Delegación del Gobierno.

“Los informes finales que se elaboren en este foro serán los cimientos sobre los que articularemos una propuesta sólida y potente de reformas legislativas y políticas públicas que nos permitan que la Comunitat Valenciana sea una tierra que ponga fin a la explotación sexual”.

Bravo ha defendido que el hecho de que se pague una cantidad de dinero por esta práctica no puede transformar esta “violencia sexual en un empleo bajo la rúbrica de trabajo sexual”. Además, ha apuntado a que en estos próximos días, en los que con motivo del 8-M se escuchará hablar mucho de igualdad, “el debate sobre la abolición de la prostitución sigue, desgraciadamente, postergado”.

“La prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres; supone una mercantilización y cosifificación del cuerpo femenino incompatible con la dignidad humana y con sus libertades fundamentales. También constituye, en su variante de trata con fines de explotación sexual, una de las violaciones más graves de los derechos humanos. “Debe ser entendida como lo que es, una de la forma más extremas de violencia de género”.

Bravo ha afirmado que está sobradamente demostrado que nunca hay consentimiento, “pues no hay libertad ni igualdad para establecer la relación”. Además, ha recordado que el 80 por ciento de las víctimas del tráfico de personas son niñas o jóvenes, engañadas o secuestradas para ser prostituidas a consecuencia de una demanda constante.

Así, la Generalitat valenciana insiste en que no se puede defender regulación alguna de la prostitución ni invocar el libre desarrollo de la personalidad porque no hay ninguna libertad que pueda justificar la esclavitud. Por tanto, la prohibición de la abolición se trata, según ha especificado Bravo, de un objetivo compartido por los partidos del Botànic que apoyaron el pasado mes de octubre la Proposición No de Ley presentada por el Front Abolicionista y con el Gobierno central que ya ha anunciado una reforma del Código Penal para perseguir a los dueños de los burdeles. Bravo ha vuelto reclamar una nueva ley integral contra la trata y la explotación sexual.

Existen ya precedentes en este sentido, como Suecia, donde se castiga a quien contrate a mujeres con fines de comercio sexual con penas de cárcel de hasta seis meses, ya que “tipifica este comportamiento como un delito de violencia remunerada”.

Por su parte, la portavoz del Front Abolicionista, Concha Hurtado, ha lamentado que no se haya aprovechado la situación generada por la pandemia para controlar la prostitución y ha afirmado que se ha seguido ejerciendo contribuyendo al aumento de contagios. “Los puteros pagan por violar mujeres: sin eufemismos”.

En el acto de presentación también ha participado la actriz Mabel Lozano. Su cortometraje “Biografía del cadáver de una mujer”, ha sido nominado en la sección de cortometraje documental en los Premios Goya. En su intervención ha alertado sobre el peligro que suponen las nuevas tecnologías para las víctimas y ha alertado sobre el “proxeneta 2.0″.