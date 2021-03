El PP avisa a Ximo Puig de que el cierre perimetral debe complementarse con cribados masivos

Cerrar el territorio sin resolver los fallos en el rastreo no salvará a la Comunitat Valenciana de una cuarta ola. Así lo ha asegurado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, tras reunirse con diversos expertos del sector sanitario.

Ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, siga sin dar información al principal partido de la oposición. “No tenemos datos” y aunque ha afirmado que comparte la necesidad de mantener el cierre perimetral en Semana Santa, ha insistido en que deberían conocerse los informes que avalan estas decisiones. “No tenemos información sobre la incidencia, las previsiones que tiene el gobierno valenciano ni qué incidencia tiene la apertura o el cierre”.

En este sentido, ha apuntado que es urgente conocer qué medidas de gestión sanitaria se van a tomar para acompañar a las restricciones. “Tenemos las medidas más restrictivas desde octubre y han llevado a la tercera ola más conflictiva de España. Queremos saber qué medidas de atención sanitaria se van a tomar porque los rastreos no funcionan, no se están haciendo test y esto ha llevado a la explosión de contagios” y ha insistido que si no se aumenta el número de pruebas diagnósticas, " volveremos a fastidiarla”.

También ha insistido en que más allá de los cierres perimetrales que pueda decretar cada autonomía, es el Gobierno de España quien tiene que tomar decisiones y establecer criterios homogéneos para afrontar, por ejemplo, la llegada de turistas británicos que ya estarán vacunados pero sí pueden trasmitir la enfermedad. “Puig desvía el tema y pone el foco en los madrileños. No hay que criminalizar a nadie. Yo no he oído a la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, burlarse los hospitales voladores”.

Propuesta del PP

Bonig ha explicado que tras la reunión celebrada se ha acordado empezar a trabajar en un documento centrado en seis puntos concretos para continuar aportando en positivo “porque así nos lo exige la gente”. En primer lugar, proponen que se mejore la formación y la profesionalización de los profesionales sanitarios, así como de los cargos directivos.

En segundo lugar, la mejora de la atención primaria, que “ahora es un desastre y tiene que contar con un sistema adecuado”. En tercer lugar, la transformación digital en el ámbito sanitario para poner todos los recursos al servicio de salvar vidas. En cuarto lugar, la colaboración público privada y fomentar la investigación con la creación de un gran clúster de investigación, de detección precoz de enfermedades en este caso de tipo vírico. En quinto lugar, adecuar una serie de infraestructuras de calidad y en sexto lugar, reforzar del departamento de salud pública, “está abandonado”.

En cuanto a la vacunación, Bonig ha pedido que haya protocolos claros, un mando único que aplique el mismo criterio en todos los departamentos de salud de la Comunitat, y una reserva de personal legalmente habilitado para cuando llegue el momento de realizar la vacunación masiva. Además, ha lamentado que las luchas entre PSPV y Compromís impidan que haya representantes de Salud Pública en la planificación de la vacunación.

Vacaciones en Fallas

Bonig considera que deberían suprimirse las vacaciones escolares en Fallas y en Magdalena y también es partidaria “de que se conceda el horario de fiestas a la Administración” durante esta semana fallera. “En un momento en el que hay mucha gente teletrabajando, mucha paralización y mucho retraso en la concesión de ayudas, reducir el horario en la Administración no aporta nada”, y todo el mundo entiende que “es necesario que esté todo el mundo trabajando para resolver los problemas y atender las necesidades”.

“No está la Comunitat para estas cosas. Hay gente que no ha podido abrir la persiana”, ha señalado, y se ha mostrado en contra de cómo se ha diseñado la apertura de la hostelería y la restauración en la desescalada porque, en su opinión, es “inviable” para las empresas y los autónomos.

La popular lamenta que el Consell no haya sido capaz de prever con antelación esta situación y haya dejado para última hora esta propuesta.