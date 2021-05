Ximo Puig acusa a Pablo Casado de “cínico” por pedir una ley de pandemias

Que el presidente del PP, Pablo Casado, ofrezca su colaboración al PSOE para aprobar una ley de pandemias es une ejercicio de cinismo. Así lo ha asegurado hoy el jefe del Consell, Ximo Puig, quien tampoco se ha mostrado a favor de que no las comunidades soliciten un estado de alarma, como propone el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Ha lamentado que tras el fin del estado de alarma parezca que “todo el problema sea la cuestión normativa”, y ha recordado que hay comunidades que “durante mucho tiempo no han aplicado ninguna de la normativa” prevista dentro de ese estado.

En declaraciones a los periodistas tras visitar la nueva residencia municipal de personas mayores de Vinaròs (Castellón), Puig ha considerado que el debate está “absolutamente desenfocado”, pues lo que habría que ver es, “con los mecanismos que tenemos, cómo se ha gestionado” la pandemia por parte de cada autonomía.

“Parece que de una manera u otra, todo el problema sea la cuestión normativa y hay muchas comunidades, o alguna, que durante mucho tiempo no ha aplicado ninguna de las normativas que tenían dentro del estado de alarma para poder producir las restricciones necesarias”, ha señalado.

“Estamos hablando de una cuestión que afecta a las personas. Debería tener un sentido de la responsabilidad y de la lealtad institucional mucho mayor”, ha manifestado.

Puig ha destacado que en estos momentos, la Comunidad Valenciana está haciendo “una apertura progresiva y siempre moderadamente prudente”, pues aunque su incidencia es de las más bajas de Europa, aún hay personas contagiadas y en los hospitales.

“No podemos bajar la guardia, hemos de estar atentos, ser conscientes de que ha costado mucho esfuerzo, vidas y sufrimiento, y también muchas pérdidas económicas llegar hasta aquí; por tanto, lo que necesitamos ahora es ser prudentes, controlar este proceso de apertura progresiva y no crear esas polémicas”, ha defendido.

Puig ha asegurado que lo visto este fin de semana, con aglomeraciones de personas sin cumplir las medidas de seguridad, “nos debe hacer pensar mucho”.

“Hay muchas personas que aun están sufriendo mucho y hay mucha enfermedad postcovid en las personas que la han pasado. Deberían ser conscientes de eso y no ser imprudentes ni jugar con ese falso libertarismo que no lleva a ningún lado”, ha indicado.

