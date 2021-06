Mundina (PP) dice que la EMT no ha hecho provisión de riesgos ante la reclamación de 10,5 millones de Hacienda

El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha desvelado que los auditores hacen una salvedad en el informe de auditoría de las cuentas anuales ya que pese al acta en disconformidad de la Agencia Tributaria que le reclama a la EMT 10,5 millones de euros por no declarar el IVA de las aportaciones municipales, “la Entidad no ha reformulado las cuentas anuales como consecuencia de esta acta, al considerar que puede recurrir la misma y demostrar que ha aplicado la normativa de manera correcta, no obstante, estimamos que, debido a la conclusión desfavorable de la inspección, la Entidad debería haber registrado la provisión de riesgos correspondiente”.

“Esta advertencia demuestra la falta de planificación y el empecinamiento de Grezzi y de la dirección de la EMT de no proteger la entidad que se encuentra en la UCI, en quiebra y como señalan los propios auditores, los ingresos de la Sociedad no cubren los gastos”, ha señalado Mundina.

Asimismo, el concejal ha advertido que los auditores hacen un rosario de recomendaciones y advertencias ante la “deficiente dirección y gestión de la entidad”.

Se han detectado deficiencias en materia de contratos, sobre todo, en contratos menores donde se pide “mayor precisión en la duración de la necesidad, mayor control sobre la documentación exigida en los pliegos aportados por los adjudicatarios y que se establezcan sistemas de control adecuados para cumplir con los plazos de pago establecidos.”

“En 2020 se han adjudicado a dedo más de 1.100 contratos en la EMT” ha advertido Mundina.

También se detectan hasta diez incidencias en materia de transparencia con incumplimientos del Reglamento de Transparencia y Buen Gobierno y de la Ley de Transparencia . Entre otros, no se ha publicado en la página web el estado de ejecución de los presupuestos anuales de forma trimestral; no se han publicado las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios; no la información relativa a campañas y acciones de publicidad.

Asimismo, Mundina ha advertido que dos años después de la estafa, la Entidad no ha implantado un programa de prevención de riesgos penales (compliance penal) que incluya medidas de vigilancia y prevención de posibles responsabilidades, tal y como dispone el Plan‐programa de armonización en su última modificación.

“”Las auditorias evidencian la nefasta gestión en Grezzi. Es urgente la intervención de la entidad por parte de profesionales del Ayuntamiento” ha concluido.