La Generalitat Valenciana propone 2,36 millones de multa al Valencia CF por la ATE de Mestalla

La Conselleria de Política Territorial de la Generalitat Valenciana ha emitido un informe en el que propone la imposición de una multa de 2,36 millones de euros al Valencia CF por sus incumplimientos como promotor de la fase uno de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que se le concedió al club para construir su nuevo estadio y vender las parcelas del actual Mestalla.

Fuentes de la Conselleria reconocieron a Efe que se trata de un informe más duro que el realizado por el Ayuntamiento de Valencia hace unas semanas y explicaron que se prepara ya un segundo informe sobre los incumplimientos de la fase dos, cuyo plazo vence a a mitad de agosto, y que se basa en que el nuevo estadio no está acabado tal y como se exigía.

En la primera fase analizada se incluía la construcción de un hotel en la parcela situada junto al actual estadio (avenida de Aragón 35), donde había un edificio municipal conocido como el “Nuevo Ayuntamiento”, y que ya fue derribado hace algunos años.).

El informe se ha realizado a petición de la subsecretaría de la Conselleria de Economía ante el expediente de imposición de penalidades al Valencia como promotor de la ATE.

La petición de la Conselleria de Economía llega después de que el club solicitara el 20 de abril que se formalizara un nuevo calendario para la ATE, que se prolongaría, según la propuesta del Valencia, hasta 2030.

El informe recuerda que la ATE en su cláusula quinta recoge que “el incumplimiento por causa imputable al promotor, de los plazos y, en su caso, de las prórrogas, comportará la imposición de penalidades previstas en la legislación urbanística y de contratos de las administraciones públicas y, en su caso, la resolución de la ATE, con incautación de la garantía definitiva”.

La Conselleria de Política Territorial hace referencia a un informe municipal del 17 de mayo que certifica que se demolieron las dependencias municipales, pero no se ha ejecutado el hotel que debía construirse.

El consistorio señala en su escrito que no puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones del Valencia que no se haya construido el hotel “porque no es exigible contractualmente” y porque la responsabilidad sería para EXPO GRUPO, propietario de la parcela y encargado de la construcción.

En cambio, la Conselleria subraya que “ha de considerarse que sí es un compromiso del promotor ejecutar el hotel, y en tanto esta edificación no se lleva a cabo y se obtenga, además, la licencia de apertura, la Fase I estará incumplida, incumplimiento que es imputable al promotor”.

El Ayuntamiento argumentaba que el club no podía obligar a EXPO GRUPO a esa construcción en un plazo, pero la Conselleria constata que en su petición de ampliación de plazo de la ATE, la entidad de Mestalla sí se compromete a que esté construido el 1 de julio de 2028.

Además, señala que ambas empresas presentaron un convenio en 2015 que se ajustaba a los plazos iniciales y destaca que no se puede “trasladar” a las relaciones entre la Generalitat y el club las modificaciones que hayan podido pactar el Valencia y EXPO GRUPO, al tiempo que indica que la multa se puede recurrir.

“No hay base legal”

El Valencia CF cree que no existe “base legal jurídica aplicable” para que se le pueda imponer una multa de 2,36 millones de euros por sus incumplimientos como promotor de la fase 1 de la Actuación Territorial Estratégica que se le concedió para construir su nuevo estadio y vender las parcelas del actual.

Fuentes del club explicaron a Efe que no se ha recibido el informe que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ha emitido a instancias de la Conselleria de Economía a raíz de la petición del Valencia de ampliar los plazos de la ATE.

En cualquier caso, desde la entidad creen que, según lo que ha trascendido, no habría base para imponer esa multa por lo que si se llega a concretar la propuesta estudiarán alegar contra la misma.

El informe de la Conselleria considera que el retraso en la finalización de la fase 1 de la ATE, por la que había de construirse un hotel en el solar donde estaba el ‘Nuevo Ayuntamiento’ sí que es imputable al Valencia como promotor de la ATE y por tanto se le puede imponer una multa.