Menos del 1,13 por ciento de los valencianos no quieren vacunarse

El 1,13 por ciento de los ciudadanos valencianos citados a la vacunación de la covid-10 no han recibido su dosis por haber expresado explícitamente su deseo de no querer vacunarse o por existir algún tipo de problema sanitario o contraindicación que les impedía la inoculación de la vacuna, según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad.

De esta manera, y teniendo en cuenta el número de personas que no se vacunan por alguna imposibilidad médica pese a que quieran hacerlo, el porcentaje de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana que se niega a adquirir la vacuna “explícitamente” resulta ser menor incluso que el 1,13 por ciento.

En este colectivo, entran todos los ciudadanos y ciudadanas que indican expresamente su deseo de no querer vacunarse frente a una autoridad sanitaria, dato que choca con las altas cifras de rechazo a la vacuna que existen en otros países europeos, como Francia o Alemania.

Sin embargo, este dato podría verse incrementado si se tiene en cuenta el número de personas que no tienen voluntad de vacunarse, pero no lo anuncian a las pertinentes autoridades sanitarias, o simplemente, no acuden a su cita, pues este motivo resulta más complicado de contabilizar.

Respecto al porcentaje de personal sanitario vacunado, la vicepresidenta y portavoz del Consell Mónica Oltra ha manifestado esta misma mañana que “el negacionismo en este colectivo es insignificante”, pues el 96 por ciento del personal se encuentra vacunado, lo que implica “una cifra altísima” en relación a Europa, y por el momento, no se baraja la vacunación obligatoria.