Puig pide lealtad a Podemos: “O se está en el Gobierno o se está en la oposición”

Que al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no le conviene que Podem reemplace a su vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, es de sobra conocido. Mantienen una buena relación personal y además, siempre le ha demostrado su lealtad.

No obstante, la decisión está tomada y Martínez Dalmau así lo confirmó ayer en sus primeras declaraciones públicas desde que el viernes se conoció que había trasladado a Puig su voluntad de dimitir.

Aseguraba ayer el todavía el vicepresidente que se trataba de un cambio de ciclo y no habló públicamente de las razones de fondo, las graves discrepancias con la coordinadora autonómica Pilar Lima quien mantiene una línea más crítica con el Gobierno valenciano. «Las diferencias políticas de los partidos políticos se han de quedar dentro de los partidos políticos».

No obstante, es obvio que Lima representa un perfil más crítico y combativo que el de Dalmau. Para ella iba el mensaje que el presidente Puig lanzó ayer en una entrevista en Onda Cero Comunitat Valenciana. «La voluntad es mantener el acuerdo», dijo recordando que en esta legislatura Podem sí que quiso entrar en el Gobierno. «Las condiciones son las mismas, se está en el Gobierno y no se está en la oposición». Además, defendió que su Consell trabaja para centrar los esfuerzos en ayudar a los ciudadanos «y no en disputas estériles» y, descartó realizar cambios en el Consell hasta que la pandemia se dé por controlada.

Durante la entrevista de Onda Cero, el jefe de Informativos de esta cadena, Eduard Ureña, le preguntó si las relaciones con Podem habían empeorado desde que Lima accedió a la coordinación del partido. «En este caso es un socio y queremos actuar con máxima lealtad, que tiene que ser de ida y vuelta», respondió.

No obstante, Puig sí admitió que hasta ahora su interlocutor con el partido era Dalmau y anunció que en los próximos días tendrá una reunión tanto con el vicepresidente como con Lima para abordar esta cuestión «interna» de Podem «que no afecta al Gobierno».

En ese encuentro es cuando se le trasladará de manera oficial el nombre del sustituto. Dalmau aseguró ayer que su propuesta es Héctor Illueca, el director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Un nombre que también acepta la dirección del partido y que es persona de la máxima confianza de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Cuando uno toma una decisión tiene que poner soluciones sobre la mesa, y esta solución estaba clara», aseguró Dalmau.

Puig dijo es la formación morada quien debe trasladar un sustituto, pero admitió tener buena opinión de Héctor Illueca. «Sé que es una persona válida y con capacidad».

Los que ayer mostraron cierto recelo fueron los empresarios. Admitieron preocupación por el cambio porque perciben que el perfil de Illueca es más «radical» que el de Dalmau.