Calviño: “No es responsable plantear bajadas generalizadas de impuestos”

Economía

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado hoy durante los Desayunos de la SER su desacuerdo con las propuestas políticas por parte de algunas comunidades autónomas de bajar los impuestos de manera generalizada. “No puedo estar de acuerdo con la competencia a la baja que acaba empobreciendo a las distintas autonomías”.

Calviño ha asegurado en este sentido que “un planteamiento que consiste en pensar que bajar impuestos es la respuesta a todos los problemas, no solo no es real, sino que además las personas que tienen esto como única agenda de política económica lo que quieren es recortar servicios públicos”.

“Lo que no les gusta no son tanto los impuestos sino los servicios. No puedo estar de acuerdo”, ha asegurado tajante, al ser preguntada por el director de la cadena SER Valencia, Bernardo Guzmán, por la política impositiva de la comunidad autónoma de Madrid.

“Se trata de una cuestión de responsabilidad fiscal”, ha asegurado y ha recordado que “a lo largo de los años las instituciones internacionales no has recomendado que tengamos un sistema fiscal más fuerte”.

“Teniendo Comunidades Autónomas que arrastran déficit y elevados volúmenes de deuda, no es responsable plantear rebajas generalizadas que conlleven una bajada de la recaudación.”