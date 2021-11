“La sexta ola va a desbordar la atención primaria, y no hay médicos suficientes”

El secretario general del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV), Víctor Pedrera, asegura que en dos o tres semanas los centros de atención primaria de la Comunitat “estarán desbordados”. El motivo, el incesante incremento de contagios que, afortunadamente, en esta ocasión no se traduce en una saturación de ingresos hospitalarios, puesto que la mayoría de la población está vacunada.

Sin embargo, para los ambulatorios el incremento de consultas covid es un gran problema. “No tenemos suficientes médicos, durante la pandemia se contrataron rastreadores y enfermeros, pero no médicos, que es lo que más se necesita en atención primaria”, asegura Pedrera, quien recuerda que de los 6.000 contratos a personal sanitario que firmó la Conselleria de Sanidad durante este año, solo 180 fueron para galenos, “ni un médico por centro de salud”.

“Salimos a dos o tres enfermeros por médico”, asegura Pedrera, quien explica, se quiso reforzar el rastreo y la vacunación, “y en su momento tenía sentido, pero ahora ya no”. Asegura que cada facultativo llega a atender cada día en consulta a 50 pacientes, aunque en su agenda inicial hubiera 25 o 30. “A mayor cantidad de pacientes, menor cantidad de tiempo disponible de consulta y, por lo tanto, menor calidad en la atención”.

Pedrera explica que la lentitud que existe todavía en la atención primaria y en especialidades se debe a la demanda acumulada todavía de estos meses anteriores y que todavía no se ha podido atender.

“Hay un desmadre en primaria y a nivel de listas de espera, que están infravaloradas, porque hay mucha más gente esperando”, asegura Pedrera, solo que, dice, en algunos casos el médico de primaria no envía al paciente enseguida a hacerse una prueba porque no le ha podido atender.

“Sexta ola va a haber, aunque no sabemos su intensidad”

Con respecto a si habrá o no una sexta ola de contagios en la Comunitat Valenciana, este médico asegura que “seguro que va a haber, aunque no sabemos su intensidad”. Afrontan este periodo con “incertidumbre” ante la retirada de algunas medidas que se han retirado efectivas, como el uso de las mascarillas, pero también recuerda que lo lógico es que en esta ola no se produzca ninguna saturación hospitalaria puesto que la mayoría de la población está vacunada.

Señala que este año habrá un incremento de la gripe y de la enfermedades respiratorias, puesto que estamos haciendo un menor uso de la mascarillas, frente al invierno pasado, cuando seguíamos utilizando en todo momento este elemento de protección.