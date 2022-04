La abuela del niño asesinado por su padre en Sueca corrió a la Policía: “Mi hijo está como loco, puede matar a alguien”

Ayer cumplió once años. Hoy ha sido asesinado por su padre. A sangre fría, con un cuchillo de cocina. Ni siquiera trató de negarlo. Simplemente esperó a que su madre viniese a por él para recogerlo. Este es el terrible crimen que ha dejado consternada a toda la localidad de Sueca y enmudecerá a todo el que continúe leyendo.

Cuando su madre fue a recogerlo y no le abrió la puerta no pensó que no estaba en casa, tampoco que no oían el timbre. Tuvo miedo y también lo tuvo la madre del presunto asesino.

La mujer, de 44 años, llamó inmediatamente al 112. Mientras, la abuela del niño y madre del detenido, acudió a la sede de la Policía Local de Sueca, ubicada a escasos 200 metros del lugar de los hechos y, “muy alterada” pidió ayuda. “Está como loco y es capaz de matar a alguien”, relató a EFE el concejal de Seguridad Ciudadana de Sueca, Carlos Ramírez.

Los agentes se desplazaron al domicilio del suceso al tiempo que la Guardia Civil había detenido al parricida, quien ha acabado con la vida de su hijo “con dos puñaladas en el cuello”, según el concejal, quien ha señalado que a la Policía Local “no le consta” que el arrestado fuera conflictivo.

Cuando una patrulla de la Guardia Civil se ha personado en la vivienda, ubicada en la calle Rafael Hervás, en el mismo centro de Sueca, los agentes han comprobado los hechos y han detenido al progenitor.

El padre, que tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre, que tenía la custodia del niño, ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Sueca, donde permanece hasta el momento, según las mismas fuentes.

La madre, que ha sido trasladada al Hospital de la Ribera con una crisis de ansiedad, había dejado al menor pasar el fin de semana con su padre.

El alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha trasladado a EFE su “consternación” por lo sucedido, y ha avanzado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concretará mañana el luto por estos hechos, mientras que a las 20.00 horas de esta misma tarde se ha convocado una concentración en repulsa por los mismos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca número 3 se ha hecho cargo del caso.