Detenido un médico por falsificar recetas para obtener morfina para autoconsumo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a un médico, varón de 39 años, como presunto autor de un delito de falsedad documental tras falsificar recetas para obtener morfina destinada al autoconsumo. El arrestado, al parecer adicto al consumo de opioides, aprovechaba su cargo para prescribir fármacos de morfina de forma fraudulenta

tanto a sí mismo como a nombre de pacientes y familiares.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de junio tras la recepción de una denuncia en dependencias de la Policía Nacional, donde el coordinador de un centro de salud de la provincia de Valencia daba cuenta de la desaparición de cuatro viales de morfina en un centro. En la denuncia hizo constar otro hecho de similares características ocurrido en un ambulatorio distinto, donde también se

echaba en falta siete ampollas de dicho fármaco.

En el transcurso de las pesquisas efectuadas por los investigadores, se averiguó que un sanitario estuvo prestando servicio en ambos centros de salud, dándose la coincidencia durante dicho periodo que se había producido una prescripción excesiva de morfina. Además, se tuvo conocimiento de que el sospechoso padecería un problema de adicción a los opioides.

Se prescribió morfina a sí mismo hasta en 58 ocasiones

Continuando con las indagaciones y tras recabar diversas informaciones, se pudo comprobar que el médico investigado habría recetado morfina de forma

ilícita a nombre de su expareja y su madre, las cuales no precisaban realmente dicha medicación. Igualmente, las pesquisas permitieron constatar cómo el

sanitario había efectuado prescripciones de morfina a sí mismo hasta en 58 ocasiones.

De forma paralela, los policías hallaron irregularidades en la prescripción de recetas en siete de sus pacientes, quienes no habían precisado nunca un

tratamiento con morfina y en consecuencia, se evidenciaba la emisión fraudulenta de este fármaco.

Fruto de las pesquisas, se llegó a la conclusión de que el presunto autor abusaba de su posición como médico para obtener morfina para sufragar su adicción,

usando datos personales de sus pacientes para tramitar y firmar telemáticamente las recetas fraudulentas. Posteriormente acudía a las farmacias

para adquirir el fármaco, con el pretexto de que los pacientes no podían desplazarse.

Por tales motivos, la Policía Nacional llevó a cabo la localización y posterior detención de este varón como presunto autor de un delito de falsedad documental, siendo puesto en libertad, no sin antes ser advertido de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello.