Caso Imelsa: El “yonki del dinero” dice que la Fiscalía le hacía un guion “para perjudicar a cuanta más gente mejor”

El “yonki del dinero”, Marcos Benavent, ha señalado esta mañana en la segunda sesión del juicio sobre la pieza separada de Imelsa que hace referencia a Thematica Events, que mintió en sus declaraciones y que lo hizo porque la Fiscalía le propuso un acuerdo por el que le rebajaría dos grados las penas y no ingresaría en prisión. “Que me perdone el señor García Barat (gerente de Thematica Events) y tanta gente a la que he hecho daño”, ha dicho Benavent y ha explicado que “fueron circunstancias especiales que fueron manipuladas por mi en connivencia con mi antigua defensa y colaboración con la Fiscalía, que me ofrecieron rebajas sustanciales en las penas. Yo llegué a un acuerdo”.

Se ha extendido en la explicación y ha dicho que “cuando me citaron en el juzgado número 6, antes de entrar con mi abogado, y yo ya había decidido colaborar con la Justicia, yo ya había entregado las citas. Y la Fiscalía me dice que están en una investigación que va a afectar a mucha gente. Que tendré rebaja de dos grados y que no ingreso en prisión. Yo ya estaba colaborando. A partir de ahí se hace un guion de toda mi colaboración, era contestar a todo que sí. Aquí la cuestión es perjudicar a la mayor gente posible, sean políticos, empresas, personas, partidos políticos, cuanto más grande sea esto mejor para todos”.

Benavent ha aludido a que no siempre estaba bien cuando declaraba: “yo lo que quería era acabar pronto y volver a mi casa. A veces hasta la misma UCO que siempre me ha tratado con respeto impecable, me presionaba, como el día que me citaron a declarar porque habían detenido a Zaplana. No había dormido en toda la noche porque estaba con unos amigos toda la noche sin dormir. Y me hacen ir pese a que les digo que no tengo carnet de conducir. Presiones de ese tipo”.